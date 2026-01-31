Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 08:45

Жарю сырный блинчик для стройной фигуры за 10 минут: выручает и на завтрак, и на перекус

Читайте нас в Дзен

Этот сырный ПП-блинчик стал для меня настоящим спасением, когда хочется чего-то тёплого, сытного и при этом без вреда для фигуры. Готовится он буквально за 10 минут, не требует духовки и сложных ингредиентов, а по вкусу легко заменяет полноценный завтрак или плотный перекус. При этом на всю порцию — всего около 350 ккал.

Для одной порции понадобится: яйца — 2 шт., рисовая мука — 40 г, разрыхлитель — ½ ч. л., ряженка или кефир — 40 мл, сыр — 40 г.

Яйца смешивают с мукой, разрыхлителем и ряженкой до однородности. Массу выливают на разогретую антипригарную сковороду, накрывают крышкой и готовят на минимальном огне. Через пару минут на одну половину выкладывают сыр, накрывают второй и держат под крышкой ещё 1–2 минуты. В итоге получается быстрый, вкусный и очень удобный вариант ПП-блюда на каждый день.

Ранее мы делились рецептом хрустящей курочки с картошкой фри без лишнего жира. Готовим в духовке — ПП-версия фастфуда.

Проверено редакцией
Читайте также
Голубцы по‑китайски: восточный шарм на вашем столе — просто и сочно!
Общество
Голубцы по‑китайски: восточный шарм на вашем столе — просто и сочно!
Забудьте про комки! Готовлю идеальные тонкие блины. Переворачиваются одним движением. Проверенный рецепт к Масленице
Общество
Забудьте про комки! Готовлю идеальные тонкие блины. Переворачиваются одним движением. Проверенный рецепт к Масленице
Салат «Турбо» с пекинкой готовила не раз: за 10 минут и ничего варить не надо — настоящая палочка-выручалочка
Общество
Салат «Турбо» с пекинкой готовила не раз: за 10 минут и ничего варить не надо — настоящая палочка-выручалочка
Завтрак чемпионов: овсяноблин — когда полезное становится вкусным!
Семья и жизнь
Завтрак чемпионов: овсяноблин — когда полезное становится вкусным!
Лук — тихий герой на кухне: как обычный овощ помогает худеть и укреплять здоровье
Общество
Лук — тихий герой на кухне: как обычный овощ помогает худеть и укреплять здоровье
завтрак
похудение
блинчики
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госучреждения в Европе подняли по тревоге из-за угроз на украинском языке
Осужденная на 27 лет за убийство Татарского Трепова дала интервью на ТВ
Саудовский принц предрек усиление Ирана, если Трамп не выполнит свои угрозы
Онколог перечислил обследования, которые важно проходить после 40 лет
«Неправильная» печь забрала четыре жизни в российском регионе
Страховщики назвали самую популярную схему мошенничества с каско
«Все за Россию»: бывший солдат ВСУ раскрыл правду о жителях Запорожья
Триумф «Августа», поцелуй Кологривого: как прошла кинопремия «Золотой орел»
На Западе раскрыли, как Россия «поможет» Европе процветать
Раскрыто число украинцев, приехавших в Россию с начала 2025 года
В Госдуме обсуждают новую формулу ипотеки
Синоптик назвал регионы России, в которые скоро придут аномальные морозы
Российский боец выжил при атаке БПЛА благодаря шеврону «Спаси и сохрани»
Обстрел сослуживцев, прорыв важного рубежа: новости СВО к утру 31 января
Назван самый доступный по стоимости витамин в России
Врач озвучил, сколько лет можно жить на Крайнем Севере
«Очередная нечестная попытка»: аналитик уличил США в искажении событий СВО
МВФ дал Украине последний шанс расплатиться с огромными долгами
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 января: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 января
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.