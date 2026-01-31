Жарю сырный блинчик для стройной фигуры за 10 минут: выручает и на завтрак, и на перекус

Этот сырный ПП-блинчик стал для меня настоящим спасением, когда хочется чего-то тёплого, сытного и при этом без вреда для фигуры. Готовится он буквально за 10 минут, не требует духовки и сложных ингредиентов, а по вкусу легко заменяет полноценный завтрак или плотный перекус. При этом на всю порцию — всего около 350 ккал.

Для одной порции понадобится: яйца — 2 шт., рисовая мука — 40 г, разрыхлитель — ½ ч. л., ряженка или кефир — 40 мл, сыр — 40 г.

Яйца смешивают с мукой, разрыхлителем и ряженкой до однородности. Массу выливают на разогретую антипригарную сковороду, накрывают крышкой и готовят на минимальном огне. Через пару минут на одну половину выкладывают сыр, накрывают второй и держат под крышкой ещё 1–2 минуты. В итоге получается быстрый, вкусный и очень удобный вариант ПП-блюда на каждый день.

