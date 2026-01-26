Хрустящая курочка с картошкой фри без лишнего жира: готовим в духовке — ПП-версия фастфуда

Когда хочется настоящего фастфуда, но без лишнего жира и с пользой, этот рецепт становится находкой. Сочная курочка с хрустящей корочкой и золотистая картошка фри готовятся в духовке без капли масла. Весь секрет — в правильной панировке и обычном крахмале, который делает картофель по-настоящему хрустящим.

Для курочки понадобится: целая курица около 2 кг, панировочные сухари — 100–150 г, яйца — 3 шт., молоко — 100 мл, мука — 3 ст. л., соль, паприка и сушёный чеснок — по вкусу. Для картошки фри: картофель — 300 г, кукурузный или картофельный крахмал — 1–1,5 ст. л., соль и любимые специи.

Яйца смешивают с молоком, мукой и специями. Кусочки курицы обмакивают в кляр и тщательно обваливают в сухарях. Картофель нарезают соломкой, хорошо обсушивают, посыпают крахмалом, солью и специями, затем перемешивают — без добавления масла. Картошку выкладывают на противень и отправляют в духовку при 200 °C на 20–25 минут. Затем сверху устанавливают решётку с курицей и запекают всё вместе ещё 50–60 минут до румяной корочки.

