Завтрак, который меняет все: учимся сворачивать омлет конвертиком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Существует устойчивый миф, что идеальный омлет — это высокая пышная конструкция, которую подают в столовых. Французы, признанные мастера яичной кухни, при слове «омлет» вежливо улыбнутся и покачают головой. Настоящий омлет, по их мнению, не терпит пышности и муки, он должен напоминать шелковое полотно, свернутое в трубочку, внутри которого прячется нежная, чуть влажная сердцевина. Это блюдо требует не столько ингредиентов, сколько правильной техники и абсолютной концентрации.

Возьмите три свежайших яйца, желательно деревенских, с яркими желтками. Разбейте их в миску и забудьте про блендер и миксер — только вилка или ручной венчик. Взбивайте легкими круговыми движениями ровно до тех пор, пока белки и желтки не соединятся, но без фанатизма и пены. Добавьте щепотку соли и щепотку свежемолотого белого перца. Важно: солить лучше непосредственно перед жаркой, чтобы яйца не дали лишнюю жидкость. Никакого молока, никакой муки и соды — только яйца и приправы.

Теперь самое сложное и важное — сковорода. У вас должна быть антипригарная сковорода с толстым дном и идеально ровной поверхностью. Поставьте ее на средний огонь и положите кусочек сливочного масла граммов 20. Масло должно растопиться, запениться, но ни в коем случае не потемнеть. Как только пена немного спадет, вылейте яичную смесь и сразу начинайте энергично трясти сковороду вперед-назад, одновременно помешивая яйца вилкой или деревянной лопаткой плашмя, как бы рисуя восьмерки. Этот этап длится не больше 15–20 секунд. Как только вы увидите, что нижний слой схватился, но верхний остается жидковатым, перестаньте мешать и дайте омлету спокойно полежать еще секунд пять.

Возьмите сковороду в руку и наклоните ее под углом 45 градусов, постукивая, чтобы омлет сполз на край. С помощью лопатки аккуратно заверните ближний к вам край к центру, затем переверните омлет на тарелку швом вниз, сделав еще один полуоборот сковороды. Если все сделано правильно, у вас получится аккуратный «цилиндр» бледно-желтого цвета, без единой коричневой отметины, с нежнейшей текстурой внутри.

  • Совет шеф-повара: классический французский омлет не подают с начинкой внутри — это считается моветоном. Но если хотите экспериментов, положите тонкий ломтик копченого лосося или немного мягкого козьего сыра в центр перед сворачиванием — это будет уже омлет-ролл, но тоже очень достойно. Главное — не пересушить.

Ранее мы поделились рецептом простого сырного суфле, которое покорит всех.

Оксана Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон озвучил цену нового французского авианосца
Продюсер назвал город, который станет альтернативой Дубаю для шоу-бизнеса
У краснодарского депутата отобрали активы на 10 млрд рублей
Российский генерал оценил вероятность массовых протестов на Украине
Во Франции объяснили, в каком случае Сафонов потеряет место в составе ПСЖ
Что сказал Патрушев о российских морских дронах в сравнении с зарубежными
Заступничество польских коллег не спасло Бутягина от экстрадиции
«Бросить солдат в воду»: Иран пригрозил США и Израилю масштабным ответом
«Дело плохо»: историк предупредил об опасности скандального дела Бутягина
Американская разведка признала превосходство России
В российских заповедниках могут появиться военные базы
«Находятся в опасности»: в Ираке забили тревогу из-за обострения войны
Что известно об отмене антироссийских санкций в США
Что известно о последствиях падения обломков ракет на аэропорт Бен-Гурион
Дом, который успокаивает: роль мягких тканей в антистресс-интерьере
Простая комбинация цифр принесла россиянину 314 млн рублей
Что известно о похищенной в Смоленске девочке
Захарова раскрыла траты России на оказание гумпомощи нуждающимся странам
Глава «Турпомощи» раскрыл, исчезнут ли туроператоры из-за цифровизации
Известный британский певец взбесил украинских фанатов
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

