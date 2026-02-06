Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 02:41

«Не лучше Бухенвальда»: силовики рассказали о Яворовском полигоне ВСУ

РИАН: полигон во Львовской области превратился в концлагерь для мобилизованных

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Условия для мобилизованных на крупнейшем на Украине Яворовском полигоне во Львовской области можно сравнить с концлагерем, заявили представители силовых структур в беседе с РИА Новости. Военнослужащие в соцсетях жалуются на жестокое обращение, изъятие средств связи и издевательства со стороны командования.

По словам собеседника агентства, ситуация на учебном полигоне вызывает серьезную озабоченность. Украинские военные описывают быт и обучение в условиях, напоминающих тюремные.

Что такое Яворовский полигон? Это 36 тыс. гектаров концентрационного лагеря. Условия, в которых там живут люди, не намного лучше Аушвица или Бухенвальда (фашистские концентрационные лагеря, созданные во время Второй мировой войны), — рассказали источники.

Силовики добавили, что на полигоне у мобилизованных изымают телефоны, общение с родными разрешено только под контролем инструктора. За любые провинности солдат подвергают моральным и физическим издевательствам: привязывают скотчем на морозе, бросают в ямы и вымогают деньги. Эти методы, по его словам, являются системной практикой.

Ранее сообщалось, что мужчина скончался в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в городе Яворове Львовской области. О его смерти первой рассказала супруга, опубликовавшая сообщение в соцсетях и потребовавшая разъяснений от военкомата, а также проведения расследования.

мобилизованные
ВСУ
полигоны
концлагерь
