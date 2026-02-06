Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 03:05

В Белгороде информировали о последствиях ночной атаки ВСУ

Гладков: в Белгороде зафиксированы серьезные повреждения из-за атаки ВСУ

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате ударов в городе зафиксированы серьезные разрушения.

Атака была зафиксирована в ночь на 6 февраля. Губернатор оперативно выехал на место происшествия, чтобы лично оценить масштаб ущерба, и объявил о срочном совещании.

Есть серьезные повреждения. Выехал на место. Через 35 минут собираем совещание, — указал Гладков.

По словам местных жителей, незадолго до полуночи в городе прогремело не менее пяти-шести взрывов. Очевидцы сообщили о нескольких ярких вспышках в небе и столбе белого дыма в одном из районов. В результате удара в некоторых частях Белгорода произошли перебои с электроснабжением.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев написал, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород ракетами HIMARS. Официального подтверждения этой информации нет. Министерство обороны Российской Федерации ситуацию не комментировало.

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны РФ за пять часов перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Инцидент произошел вечером 5 февраля, с 18:00 до 23:00 по московскому времени.

