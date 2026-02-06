Запашного дважды прооперировали в больнице на территории ЛНР

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прошел лечение в медицинском учреждении Луганска, сообщила пресс-служба республиканской клинической больницы. Причиной визита стало внезапное ухудшение состояния здоровья, потребовавшее профессионального врачебного вмешательства.

Причиной обращения стала обострившаяся урологическая патология, требующая стационарного лечения и наблюдения, — говорится в публикации.

В видеообращении Запашный подтвердил, что во время рабочей поездки в регион был госпитализирован с серьезными болями на два дня. Он поблагодарил заведующего урологическим отделением клиники Артура Мекиняна за то, что врач в день своего рождения, ночью, приехал в больницу, чтобы помочь пациенту. По словам артиста цирка, доктор со своей командой поставил его на ноги быстрее, чем их коллеги в Германии. В сообщении в своем Telegram-канале артист уточнил, что за время госпитализации ему дважды делали общий наркоз.

Ранее Запашный пригласил девятилетнего школьника Глеба, который пострадал при взрыве в подмосковном Красногорске, в Большой Московской цирк. Вместе со своими коллегами артист записал трогательное видеообращение со словами поддержки и пожелал мальчику скорейшего выздоровления.