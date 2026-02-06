Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 01:49

В Финляндии назвали страну, представляющую «давнюю угрозу» Европе

Глава МИД Финляндии Валтонен назвала Россию якобы давней угрозой Европе

Финляндия, Хельсинки Финляндия, Хельсинки Фото: Shutterstock/FOTODOM
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в социальной сети Х сделала резкое заявление в адрес России, обвинив ее якобы в создании «давней угрозы». Этот тезис прозвучал на фоне визита в Хельсинки председателя Еврокомиссии Каи Каллас и обсуждения европейской безопасности.

По словам Валтонен, в ходе встречи стороны говорили о сплочении Европы перед лицом угрозы, которая, по ее утверждению, уже долгое время исходит от России. Финский министр раскрыла и подход к обеспечению безопасности, подчеркнув готовность европейских стран к более самостоятельным действиям.

Евросоюз и Хельсинки будут оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется. Европа возьмет на себя больше ответственности за свою безопасность, — констатировала финский дипломат.

Ранее стало известно, что Финляндия призвала США не приравнивать гарантии безопасности для Украины к пятой статье НАТО, подразумевающей, что нападение на одного участника Альянса будет считаться нападением на всех членов военно-политического блока. Хельсинки считают, что это может подорвать саму суть положения о взаимной обороне.

