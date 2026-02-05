Раскрыто, почему ЕС не хочет приравнивания гарантий для Киева к статье НАТО

Предоставление Украине особых гарантий безопасности может навредить европейским странам — членам НАТО, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, в ЕС опасаются, что такие шаги поставят под угрозу надежность существующих американских обязательств перед Альянсом.

Мне кажется, что в Финляндии есть опасение: если в Вашингтоне будут уравнивать Украину с партнерами НАТО, это приведет к нивелированию тех гарантий, которые сейчас члены Альянса имеют от Соединенных Штатов. То есть, что тогда США будут ориентироваться по наименьшему общему знаменателю — Украине. Для всех европейских членов НАТО очень важно, чтобы здесь была ясность. Ведь если правила игры меняются один раз, то могут и второй, и третий. А Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) и так не всегда ведет себя предсказуемо. С учетом последних событий, в частности, истории с Гренландией. Сейчас много сомнений в Европе относительно достоверности и надежности американских гарантий безопасности, — пояснил Кортунов.

Ранее Финляндия призвала США не приравнивать гарантии безопасности для Украины к пятой статье НАТО, подразумевающей, что нападение на одного участника Альянса будет считаться атакой на всех членов военно-политического блока. В Хельсинки считают, что это может подорвать саму суть положения о взаимной обороне.