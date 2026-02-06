Западные страны намеренно скрывают преступления, если в них замешаны члены так называемых «мировых элит», заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Такими словами она прокомментировала обнародованные подробности дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, которые стали «настоящим адом».

Захарова подробно остановилась на ключевых, по ее мнению, нераскрытых аспектах скандала вокруг Эпштейна. Она подвергла сомнению адекватность наказания для его сообщницы Гислейн Максвелл, получившей 20 лет тюрьмы, и отсутствие международного расследования по фактам транснациональной торговли детьми.

Также дипломат указала на дело британского принца Эндрю, обвиненного в связи с одной из жертв. Уголовное дело против него заведено не было, а пострадавшая девушка, получившая откуп, недавно вовсе была найдена мертвой.

Вот теперь становится ясно: от убийства президента США Джона Кеннеди до подрывов Северных потоков — ничего не расследуется на Западе — так же, как и дело Эпштейна, — когда в этом замешаны «мировые элиты», — указала дипломат.

Она также выразила недоумение тем, что даже при наличии фотографий и видеозаписей, доказывающих преступные намерения, западные власти и СМИ зачастую заявляют, что ситуация «не столь однозначна». По ее мнению, именно причастность влиятельных лиц блокирует объективное следствие по многим резонансным делам.

Ранее оппозиционные партии в британском парламенте потребовали вынести вотум недоверия премьер-министру Киру Стармеру на фоне скандала из-за бывшего посла в США Питера Мандельсона, связанного с Эпштейном. Лидер консерваторов Кеми Баденок призвала депутатов от правящей Лейбористской партии поддержать ее инициативу.