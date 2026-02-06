Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 01:05

Запад уличили в игнорировании скандалов с участием «мировых элит»

Захарова: Запад игнорирует очевидные преступления при участии мировых элит

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Западные страны намеренно скрывают преступления, если в них замешаны члены так называемых «мировых элит», заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Такими словами она прокомментировала обнародованные подробности дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, которые стали «настоящим адом».

Захарова подробно остановилась на ключевых, по ее мнению, нераскрытых аспектах скандала вокруг Эпштейна. Она подвергла сомнению адекватность наказания для его сообщницы Гислейн Максвелл, получившей 20 лет тюрьмы, и отсутствие международного расследования по фактам транснациональной торговли детьми.

Также дипломат указала на дело британского принца Эндрю, обвиненного в связи с одной из жертв. Уголовное дело против него заведено не было, а пострадавшая девушка, получившая откуп, недавно вовсе была найдена мертвой.

Вот теперь становится ясно: от убийства президента США Джона Кеннеди до подрывов Северных потоков — ничего не расследуется на Западе — так же, как и дело Эпштейна, — когда в этом замешаны «мировые элиты», — указала дипломат.

Она также выразила недоумение тем, что даже при наличии фотографий и видеозаписей, доказывающих преступные намерения, западные власти и СМИ зачастую заявляют, что ситуация «не столь однозначна». По ее мнению, именно причастность влиятельных лиц блокирует объективное следствие по многим резонансным делам.

Ранее оппозиционные партии в британском парламенте потребовали вынести вотум недоверия премьер-министру Киру Стармеру на фоне скандала из-за бывшего посла в США Питера Мандельсона, связанного с Эпштейном. Лидер консерваторов Кеми Баденок призвала депутатов от правящей Лейбористской партии поддержать ее инициативу.

Мария Захарова
Джеффри Эпштейн
Запад
сокрытие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бордели, оргии, разврат: что на самом деле творилось на острове Эпштейна
Автомобиль в Лос-Анджелесе протаранил продуктовый магазин
В политике SpaceX увидели причину отключения Starlink на позициях ВСУ
В Финляндии назвали страну, представляющую «давнюю угрозу» Европе
Новый сезон «Черного зеркала»: что известно о продолжении, дата выхода
Британскому премьеру начали искать замену
Трамп заявил о готовности защитить военную базу США в Индийском океане
Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в африканскую страну
Запад уличили в игнорировании скандалов с участием «мировых элит»
Канцерогены, удар по нервной системе: назван топ опаснейших стройматериалов
Богомолов, Безруков, Хабенский? Кто станет новым ректором Школы-студии МХАТ
«С похоронами затянули»: тело вдовы Баталова долго пролежало в морге
Очевидцы рассказали о серии взрывов в Белгороде
Стало известно о расколе в правительстве Эстонии из-за контактов с РФ
«Искупите вину»: в РФПИ призвали Стармера подать в отставку
Проблемы со здоровьем, долги, мнение об СВО: где сейчас Лолита Милявская
Житель Нижнего Новгорода оказался в положении «живого трупа»
Пираньи устроили кровавую расправу на популярном пляже в Аргентине
Воспитала Навку, Костомарова и Авербуха: как живет тренер чемпионов Линичук
Яркий образ Канделаки, Прилучный с Брутян: премьера «Сказки о царе Салтане»
Дальше
Самое популярное
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.