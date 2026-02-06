Россиянам посоветовали временно отказаться от поездок в африканскую страну МИД РФ: россиянам не следует посещать Бенин из-за угрозы безопасности

Российский МИД призвал граждан воздержаться от поездок в Западную Африку, говорится в тексте публикации на сайте ведомства. Причиной стали серьезные риски для безопасности в Республике Бенин. Обстановка в стране остается напряженной после попытки государственного переворота в конце декабря 2025 года.

МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Бенин без крайней необходимости, — отметили в министерстве.

К угрозе нестабильности добавляется активность экстремистских групп, которые совершают террористические акты на севере Бенина. Местные силовые структуры работают в усиленном режиме.

Ранее стало известно, что объекты в Бенине подверглись авиаударам со стороны Нигерии. Уточняется, что действия были согласованы с властями атакованной страны, их цель — восстановить порядок после неудачной попытки переворота.

До этого сообщалось, что в Бенине военные сместили президента страны Патриса Талона и захватили власть. По информации журналистов, контролировать переход власти будет Военный комитет по восстановлению во главе с подполковником Тигри Паскалем. Все государственные учреждения были распущены.