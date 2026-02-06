Зимняя Олимпиада — 2026
Новый сезон «Черного зеркала»: что известно о продолжении, дата выхода

Создатель сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер Создатель сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press
Культовый сериал Netflix «Черное зеркало» вернется с новыми сериями. Чарли Брукер, создатель сериала, сообщил о планах по съемкам восьмого сезона. Что известно о продолжении анталогии, какие сроки выхода?

Как «Черное зеркало» завоевало популярность

«Черное зеркало» — британский научно-фантастический сериал-антология, созданный Чарли Брукером. Главная тема шоу — как информационные технологии меняют отношения людей друг с другом.

Каждая серия сериала не имеет связи с предыдущими ни в сюжете, ни в актерском составе, ни во времени и месте действия. По словам Брукера, все истории объединяет только сатирическое изображение образа жизни, распространенного в современном обществе. В то же время значительная часть эпизодов связана общей вселенной, где встречаются вымышленные технологии. Некоторые сюжеты затрагивают не высокие технологии, а сверхъестественные явления.

Чарли Брукер поясняет, что название «Черное зеркало» отсылает к черным экранам современных гаджетов, которые стали неотъемлемой частью быта.

Первые два сезона «Черного зеркала» вышли на британском телеканале Channel 4 в декабре 2011 и феврале 2013 года. 16 декабря 2014 года показали специальную рождественскую серию. В сентябре 2015 года американский стриминговый сервис Netflix купил права на шоу и заказал 12 эпизодов, которые разделили на третий и четвертый сезоны — по шесть серий в каждом. Третий сезон вышел 21 октября 2016 года, а четвертый — 29 декабря 2017 года. 28 декабря 2018 года на Netflix появился интерактивный фильм «Черное зеркало: Брандашмыг». Пятый сезон, состоящий из трех эпизодов, вышел 5 июня 2019 года. Шестой сезон показали 15 июня 2023 года, а седьмой — 10 апреля 2025 года.

Когда выйдет 8 сезон «Черного зеркала»

Пока неизвестно, сколько будет эпизодов и когда они выйдут. В настоящее время Брукер и его команда активно работают над сценариями. Съемки начнутся не ранее середины 2026 года, трейлер также будет выпущен ближе к этому времени.

Поскольку между предыдущими сезонами, как правило, проходит около двух лет, премьера, вероятно, состоится не ранее 2027 года.

О чем будет новый сезон

Создатели сериала держат в тайне подробности новых серий и список актеров. Однако Брукер дал понять, какой подход будет использоваться. Он сравнил работу над сезоном с созданием музыкального альбома. Сюжеты будут подбираться так, чтобы каждая история имела свой уникальный тон и настроение, но все они гармонично вписывались в общую картину.

Возможно, восьмой сезон «Черного зеркала» будет больше соответствовать традиционному духу сериала. Зрителей ждут истории, исследующие влияние технологий на общество, последствия научного прогресса и темные стороны человеческой природы. В этом сезоне будет меньше элементов чистого хоррора и больше психологических триллеров и сатиры, направленной на современные реалии.

Анонс продолжения сериала стал результатом популярности седьмого сезона. Этот сезон впервые в истории шоу получил номинации на премию «Золотой глобус», что продемонстрировало значительный интерес зрителей к проекту.

Анастасия Аржевитина
