Члены правящей Лейбористской партии Великобритании в приватном порядке начали искать кандидатов для замены действующего премьер-министра Кира Стармера, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники. Политический кризис вокруг него обострился из-за скандала с участием бывшего посла США Питера Мандельсона и его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

По данным издания, некоторые депутаты тайно уговаривают влиятельных коллег, в частности бывшего вице-премьера Анджелу Рэйнер и министра здравоохранения Уэза Стритинга, выдвинуть свои кандидатуры. Обсуждение будущего Стармера активно ведется как на личных встречах, так и в закрытых чатах.

По сути, все призывают к началу кампании по смене лидера партии, — охарактеризовал атмосферу один из неназванных министров.

Кризис доверия к премьеру связан с делом его бывшего соратника Мандельсона, которого Стармер назначил послом в Вашингтон, несмотря на известную информацию о его связях с обвиненным в педофилии Эпштейном. После публикации новых компрометирующих документов, включающих фотографии, Мандельсон был уволен, покинул партию и Палату лордов. В отношении него начато уголовное расследование, а Стармеру пришлось публично извиняться за это назначение.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Стармер должен уйти в отставку и искупить вину перед своим народом. Он сослался на проведенный опрос среди пользователей, в котором подавляющее большинство высказалось за смену власти в Лондоне.