06 февраля 2026 в 00:27

«Искупите вину»: в РФПИ призвали Стармера подать в отставку

Дмитриев вновь призвал Стармера подать в отставку и искупить вину перед народом

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен уйти в отставку и искупить вину перед своим народом, написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. Он сослался на проведенный опрос среди пользователей, в котором подавляющее большинство высказалось за смену власти в Лондоне.

Уважаемый премьер-министр Стармер, просто прочитайте любые 10 случайных комментариев пользователей социальной сети X под вашим постом, поймите, что люди думают о ваших усилиях, уйдите в отставку и искупите вину. Дайте западной цивилизации шанс, — написал Дмитриев.

Этими словами он прокомментировал публикацию Стармера о любви к Великобритании и правительственной программе «Гордость на местах», направленной на возрождение локальных сообществ. Дмитриев напомнил, что, согласно проведенному в соцсетях опросу, 96% респондентов поддержали идею об отставке британского премьера.

Ранее сообщалось, что Стармер может потерять свой пост из-за скандала вокруг связей бывшего посла Питера Мандельсона с Эпштейном. Глава правительства назначил дипломата послом в США в 2025 году, но был вынужден уволить его после разоблачений.

