ВСУ продолжают массированно атаковать Белгород: последствия, что известно

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу, 6 февраля, продолжают атаковать Белгород. Какие последствия после ударов, что известно к настоящему моменту?

Что известно об атаке ВСУ на Белгород ночью 6 февраля

Первым об обстреле Белгорода сообщил Telegram-канал SHOT. Авторы канала со ссылкой на очевидцев написали, что Вооруженные силы Украины атаковали Белгород ракетами HIMARS. Канал отметил, что в небе над городом прогремела серия из пяти-шести взрывов. Официального подтверждения этой информации нет. Министерство обороны Российской Федерации ситуацию не комментировало.

SHOT со ссылкой на местных жителей передал, что в небе над Белгородом были замечены яркие вспышки и виден столб белого дыма над одним из районов города. По версии канала, в городе на фоне атаки зафиксированы перебои в подаче электроэнергии.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале позднее подтвердил, что административный центр региона вновь подвергся атаке ВСУ.

«Недобрый вечер, к сожалению, дорогие друзья. Ночной обстрел врага по гражданскому Белгороду. Все знают, что у нас не было и нет военных объектов», — подчеркнул глава региона.

По данным Гладкова, есть серьезные повреждения.

«Выехал на место. Через 35 минут собираем совещание. Подробно поймем объем разрушений и будем принимать решения по дальнейшей последовательности действий. Обязательно выйду на связь», — добавил он.

Военкор «Рыжий Котенок» в своем канале написал, что предварительно противник выпустил по Белгороду около 20 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Предварительно, противник выпустил по Белгороду порядка 20 ракет из РСЗО „Хаймарс“», — говорится в сообщении.

По его сведениям, часть города обесточена.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область ранее

В ночь на 4 февраля силы ПВО сбили 24 беспилотника ВСУ над РФ, заявили в Минобороны. 11 дронов уничтожили над Брянской областью, восемь БПЛА нейтрализовали над Белгородской, четыре — над Ростовской и один — над Астраханской.

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, сообщил Гладков. По его словам, в результате атаки БПЛА пострадала жительница села Сурково Шебекинского округа.

«FPV-дрон ударил по машине. Женщина самостоятельно обратилась в больницу. У нее диагностировали баротравму. Автомобиль поврежден», — написал он.

Гладков отметил, что в результате атак двух дронов в селе были повреждены машина, частный дом и летняя кухня. В Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно — в двух частных домах посекло стекла, уточнил губернатор.

В Шебекинском округе мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. БПЛА сдетонировал на территории частного домовладения, сказал губернатор. Он добавил, что мужчина получил осколочные ранения головы и лица, его отвезли в больницу.

«В селе Нечаевка FPV-дрон нанес удар по „Газели“. В поселке Октябрьский от детонации дрона посечены стекла и кузов автомобиля. В селе Бочковка при атаке дрона пробита кровля хозпостройки», — сказал Гладков.

Он также добавил, что в селе Новостроевка-Первая в результате обстрелов противника была повреждена газовая труба, а в Илек-Пеньковке — линия электропередачи.

Кроме того, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщил Гладков.

«Предварительно, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. После ракетного обстрела отключена электроэнергия на всех водозаборах Белгорода, насосной станции, питающей район Харьковской горы, а также на некоторых объектах водоотведения», — написал он.

