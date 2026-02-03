Муку сыпем в блины последней: простой рецепт к Масленице на 2 стакана молока

Эти блины у меня всегда получаются с первого раза — тонкие, нежные и с красивыми румяными краями. Весь секрет в порядке замеса: стоит лишь изменить один шаг — и тесто ведет себя идеально. Блины выходят эластичными, без дыр и комочков, отлично подходят и для сладких начинок, и для сытных — именно такие хочется печь всю Масленицу.

Ингредиенты: молоко — 2 стакана, яйца — 4 шт., растительное масло — 4 ст. л., сахар — 4 ст. л., ванильный сахар — по вкусу, соль — щепотка, крахмал — 2 ст. л., мука — 2 стакана, кипяток — 1 стакан.

Яйца взбиваем с обычным и ванильным сахаром и солью до однородности, вливаем молоко и растительное масло, перемешиваем. Затем аккуратно добавляем кипяток, всыпаем крахмал и хорошо размешиваем. И только в самом конце подсыпаем муку небольшими порциями, тщательно вымешивая тесто до гладкости. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, на умеренном огне до золотистого цвета.

