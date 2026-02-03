Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 08:00

Муку сыпем в блины последней: простой рецепт к Масленице на 2 стакана молока

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти блины у меня всегда получаются с первого раза — тонкие, нежные и с красивыми румяными краями. Весь секрет в порядке замеса: стоит лишь изменить один шаг — и тесто ведет себя идеально. Блины выходят эластичными, без дыр и комочков, отлично подходят и для сладких начинок, и для сытных — именно такие хочется печь всю Масленицу.

Ингредиенты: молоко — 2 стакана, яйца — 4 шт., растительное масло — 4 ст. л., сахар — 4 ст. л., ванильный сахар — по вкусу, соль — щепотка, крахмал — 2 ст. л., мука — 2 стакана, кипяток — 1 стакан.

Яйца взбиваем с обычным и ванильным сахаром и солью до однородности, вливаем молоко и растительное масло, перемешиваем. Затем аккуратно добавляем кипяток, всыпаем крахмал и хорошо размешиваем. И только в самом конце подсыпаем муку небольшими порциями, тщательно вымешивая тесто до гладкости. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, на умеренном огне до золотистого цвета.

Ранее мы делились рецептом блинчиков к Масленице. На 700 мл молока возьмите 220 г муки: получатся у всех.

Проверено редакцией
Читайте также
Секрет сытного ужина без суеты: паста с мясным рагу и шпинатом, которая всегда получается с первого раза
Общество
Секрет сытного ужина без суеты: паста с мясным рагу и шпинатом, которая всегда получается с первого раза
Минтай в густом сметанном соусе: проверенный рецепт с чесноком и овощами. Идеально с пюре, рисом или просто с хлебом
Общество
Минтай в густом сметанном соусе: проверенный рецепт с чесноком и овощами. Идеально с пюре, рисом или просто с хлебом
Высадите весной — и получите шикарную листву до сентября! Королева тени: и для акцента, и как фон для ярких соседей, и для украшения
Общество
Высадите весной — и получите шикарную листву до сентября! Королева тени: и для акцента, и как фон для ярких соседей, и для украшения
На 700 мл молока возьмите 220 г муки: блинчики к Масленице, которые получаются у всех
Общество
На 700 мл молока возьмите 220 г муки: блинчики к Масленице, которые получаются у всех
Финский блин без возни и переворачиваний: рецепт на Масленицу из духовки — пышно и красиво
Общество
Финский блин без возни и переворачиваний: рецепт на Масленицу из духовки — пышно и красиво
блины
завтрак
простой рецепт
Масленица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело похищенного девятилетнего Паши нашли вмерзшим в лед
Раскрыто, могут ли работника насильно отправить в отпуск
В России хотят ограничить срок оспаривания приватизации
Шойгу передал лидеру Мьянмы послание Путина
Президент Ирана поручил подготовить почву для переговоров с США
В МИД предупредили о военных мерах России из-за ПРО США в Гренландии
Стилист раскрыл, как создать объем у корней без вреда для волос
В МИД РФ предупредили Японию о последствиях размещения американских ракет
В МИД оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности
«Элиты там отрываются»: Арестович заявил о педофилии в украинских детдомах
Стали известны детали допроса убийцы школьника из Петербурга
Появилось фото задержания подозреваемого в похищении девятилетнего Паши
Сейсмолог объяснила толчки в Крыму
Губернатор раскрыл число погибших с начала года из-за атак ВСУ белгородцев
«Алла, простите нас»: Галкин покорил сердца фанаток резкой сменой образа
Премьеру спектакля с Ефремовым перенесли на неопределенный срок
Появилась карта городов России, упомянутых в файлах Эпштейна
Убитого в Петербурге мальчика могли пытать перед утоплением
«Учительницу года» арестовали за совращение ученика
Названы скрытые расходы, раздувающие бюджет путешествия
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.