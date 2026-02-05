Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 16:35

Картошка, мука и сыр — жарим ленивые хычины. Классные лепешки подаем со сливочным маслом

Фото: D-NEWS.ru
Эти хычины — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется быстро и вкусно накормить семью. Никаких тонких коржей и сложной лепки — просто формируем лепёшки и жарим на сковороде. Получаются мягкие внутри, с румяной корочкой и тянущимся сыром — идеально к чаю, кофе или на ужин.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, сыр сулугуни — 300 г, мука — 250 г, сливочное масло — по вкусу.

Картофель отваривают до готовности, сливают воду и разминают в пюре. Добавляют натёртый сулугуни и хорошо перемешивают. Постепенно всыпают муку и замешивают мягкое, не липкое тесто. Из готового теста формируют небольшие шарики, затем раскатывают их в круглые лепёшки толщиной около 0,5–1 см. Разогревают сухую сковороду и обжаривают лепёшки на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Жарят без масла. Готовые хычины сразу смазывают сливочным маслом, складывают стопкой и накрывают крышкой, чтобы они стали ещё мягче. Подают горячими — ароматными, сытными и очень вкусными.

Ранее мы делились рецептом салата с крабовыми палочками и копченой косичкой. Сочный, ароматный и очень вкусный.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
