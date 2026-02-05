Зимняя Олимпиада — 2026
Салат с крабовыми палочками и копчёной косичкой — сочный, ароматный и очень вкусный

Этот салат приятно удивляет с первой ложки — нежные яйца, сочные помидоры, сладкая кукуруза и яркий копчёный сыр создают насыщенный, гармоничный вкус. Готовится быстро, выглядит аппетитно и отлично подходит для праздника и будней. Копчёная косичка добавляет пикантную нотку, из-за которой салат хочется готовить снова и снова.

Ингредиенты: крабовые палочки — 200 г, яйца — 4 шт., помидоры — 3 шт., кукуруза консервированная — 200 г, сыр косичка копчёный — 80–100 г, чеснок — 2 зубчика, майонез — по вкусу, соль — по вкусу, зелень — по желанию.

Крабовые палочки нарезают мелким кубиком. Яйца отваривают, очищают и также нарезают. Помидоры выбирают сочные, удаляют лишний сок и мелко нарезают. Копчёный сыр разбирают на волокна и нарезают небольшими кусочками. Все ингредиенты перекладывают в салатник, добавляют кукурузу без жидкости. Через пресс выдавливают чеснок, солят по вкусу и аккуратно перемешивают. Заправляют майонезом, ещё раз перемешивают и при желании посыпают свежей зеленью.

Салат готов — сочный, ароматный и очень аппетитный.

Ранее мы делились рецептом салата из пекинской капусты. Вкуснота с медом и соевым соусом.

Ольга Шмырева
