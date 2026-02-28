Зимняя Олимпиада — 2026
Зачем котлеты? Эти гнезда в 100 раз вкуснее — готовлю на раз-два: семья уплетает с удовольствием

Все смешал, сформировал, запек — и ужин готов! Минимум посуды, максимум вкуса. Идеальный рецепт для вкусного ужина после тяжелого рабочего дня.

Для гнезд мне понадобится: куриный фарш (700 г), лук (1 шт.), морковь (120 г), творожный сыр (200 г), консервированный ананас (200 г), моцарелла (150 г), соль, перец, специи.

Лук мелко рублю, морковь натираю на мелкой терке. Смешиваю куриный фарш с луком и морковью, добавляю соль, перец и любимые специи (отлично подойдет паприка или сушеный чеснок). Тщательно вымешиваю фарш. Ананасы нарезаю небольшими кусочками, если использую кольца. Творожный сыр лучше слегка охладить, чтобы было легче формировать шарики. Формирую гнезда: из фарша делаю лепешку, в центр кладу чайную ложку творожного сыра, несколько кусочков ананаса и щепотку тертой моцареллы. Аккуратно защипываю края, формируя шарик, затем делаю углубление пальцем в центре, создавая форму «гнезда». Выкладываю гнезда в форму для запекания, слегка смазанную маслом. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистого цвета. За 5 минут до готовности можно посыпать дополнительной моцареллой. Подаю горячими с любым гарниром — рисом, картофельным пюре или свежими овощами.

Ранее сообщалось, как продлить свежесть мяса. Эти простые приемы помогут избежать порчи продуктов даже без использования морозилки.

