01 марта 2026 в 04:46

Мой спасительный рецепт к ужину: слоеная рыбка, которая готовится в два счета, — вкусно и бюджетно

Фото: D-NEWS.ru
Секрет этой запеканки — в овощной подушке и сметанной заливке. Они не дают рыбе пересохнуть, создавая идеальную влажную среду для запекания.

Для запеканки мне понадобится: филе минтая (600 г), лук (2 шт.), морковь (3 шт.), яйца (4 шт.), сметана (200 г), сыр моцарелла (150 г), лимонный сок (1 ст. л.), растительное масло, укроп, соль, перец.

Филе минтая нарезаю на порционные кусочки и сбрызгиваю лимонным соком — это уберет возможный рыбный запах и сделает мякоть нежнее. Лук нарезаю полукольцами, морковь тру на крупной терке. Обжариваю овощи на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка. Для заливки взбиваю яйца со сметаной, солю и перчу по вкусу. Форму для запекания смазываю маслом. Выкладываю слоями: сначала обжаренные овощи, затем кусочки минтая. Заливаю яично-сметанной смесью. Сыр натираю на терке и смешиваю с мелко нарубленным укропом. Посыпаю сырной смесью сверху. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой сырной корочки. Даю немного остыть перед подачей. Для пикантности можно добавить слой шпината с чесноком между овощами и рыбой.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

еда
рецепты
сыры
рыба
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
