Круче хот-догов и бургеров: чесночные булочки с говядиной и сыром — готовятся просто и из самых простых продуктов. Аппетитные хрустящие булочки с ароматной начинкой из сочной говядины и расплавленного сыра станут хитом любого застолья. Это блюдо идеально подойдет для семейного ужина или встречи гостей — сытно, вкусно и необычно!

Ингредиенты: булочки французские — 4 штуки, фарш говяжий — 500 граммов, лук репчатый — 1 штука, перец сладкий — 1 штука, чеснок — 2 зубчика, сыр моцарелла — 150 граммов, сыр чеддер — 100 граммов, масло оливковое — 2 столовые ложки, петрушка свежая — 3 веточки, соль — 1 чайная ложка, перец черный молотый — 0,5 чайной ложки, травы итальянские — 1 чайная ложка.

Приготовление: булочки срезать сверху и аккуратно удалить часть мякиша. Лук и перец мелко нарезать, чеснок измельчить. На сковороде разогреть оливковое масло, обжарить лук с перцем и чесноком 3–4 минуты. Добавить говяжий фарш, жарить 7–10 минут до готовности, посолить, поперчить и добавить травы. Сыр натереть на терке. Начинить булочки мясной начинкой, сверху посыпать смесью сыров. Запекать в разогретой до 190 °C духовке 12–15 минут до золотистого сыра. Готовые булочки украсить рубленой петрушкой. Подавать сразу же.

