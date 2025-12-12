С ними и никакие салаты не нужны: самые вкусные брускетты к бокалу вина и на новогодний стол

С ними и никакие салаты не нужны. Готовим самые вкусные брускетты к бокалу вина и на новогодний стол. Элегантные, яркие и простые в исполнении закуски, которые станут украшением праздничного фуршета. Сочетание сладких, солёных и пикантных нот в каждом варианте.

1. Брускетта с камамбером, карамелизированной грушей и орехами. Ингредиенты: багет, сыр бри, груша, сливочное масло, сахар, грецкие орехи, розмарин, ягодный конфитюр. Приготовление: багет нарежьте ломтиками, сбрызните оливковым маслом и подсушите в духовке до золотистого цвета. На каждый ломтик положите дольку сыра и запекайте 2–3 минуты до мягкости. Грушу нарежьте тонкими слайсами, обжарьте на сливочном масле с сахаром до карамелизации. Выложите грушу поверх сыра, добавьте немного конфитюра, посыпьте рублеными грецкими орехами и украсьте веточкой розмарина.

2. Брускетта с ветчиной, руколой и творожным сыром. Ингредиенты: багет, творожный сыр, рукола, слайсы ветчины, персиковый джем, бальзамический крем, кедровые орехи. Приготовление: подготовьте ломтики багета, как в первом рецепте. Намажьте каждый ломтик творожным сыром. Сверху добавьте немного персикового джема, горсть руколы и ломтик ветчины. Сбрызните бальзамическим кремом, посыпьте подрумяненными кедровыми орехами.

3. Брускетта с бураттой и вишневым джемом. Ингредиенты: багет, сыр буратта, вишневый джем, хамон, микрозелень, грецкие орехи. Приготовление: подсушите ломтики багета. Выложите на каждый кусочек буратту. С одной стороны брускетты положите ложку джема, с другой — мясо. Украсьте микрозеленью и дроблёными грецкими орехами. Подавайте сразу.

