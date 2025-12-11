Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 16:45

Ленивые пирожки без теста: сосиска, сыр и пюре — трио для вкусной начинки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ленивые пирожки без теста: сосиска, сыр и пюре — трио для вкусной начинки. Сочные и хрустящие рулетики из тонкого лаваша с нежным картофельным пюре, расплавленным сыром и ароматной сосиской. Идеальный быстрый ужин или горячая закуска, которая готовится за 20 минут.

Ингредиенты: тонкий лаваш (1 большой лист), сосиски (6 шт.), картофель (4 шт.), твердый сыр (50 г), сливочное масло (30 г), растительное масло для жарки, соль, молотый черный перец.

Приготовление: картофель очистите, отварите до готовности и разомните в пюре. Добавьте сливочное масло, соль, перец и тщательно перемешайте. Лаваш нарежьте на прямоугольники шириной чуть больше сосиски и длиной 12-14 см. На каждый кусок лаваша равномерно распределите тонкий слой картофельного пюре. Сверху посыпьте тертым сыром и у края положите сосиску. Плотно заверните лаваш рулетиком, стараясь, чтобы начинка не выходила за края. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте рулетики на среднем огне со всех сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Ранее мы делились рецептом, если купили дубовые помидоры. Спасаем их — готовим маринованную закуску. Вкуснятина из безвкусных томатов.

Проверено редакцией
Читайте также
Быстрые пирожки — сосиски с сыром в лепешке: отменный завтрак и перекус, можно замораживать
Общество
Быстрые пирожки — сосиски с сыром в лепешке: отменный завтрак и перекус, можно замораживать
Гастроэнтеролог назвала главную опасность сосисок
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог назвала главную опасность сосисок
Рецепт-пятиминутка: улитки из лаваша с ветчиной и сыром — секрет в яичной заливке
Общество
Рецепт-пятиминутка: улитки из лаваша с ветчиной и сыром — секрет в яичной заливке
Королева любого застолья — простая и надежная закуска: нужен лаваш и два вида начинки
Общество
Королева любого застолья — простая и надежная закуска: нужен лаваш и два вида начинки
Блюда из капусты просты, полезны и бюджетны: готовим капустную запеканку с сыром — исчезает с противня мгновенно
Общество
Блюда из капусты просты, полезны и бюджетны: готовим капустную запеканку с сыром — исчезает с противня мгновенно
сосиски
лаваш
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Журнал Time выбрал архитекторов ИИ «Человеком года»
Путин отметил хорошую динамику освобождения двух направлений
В МИД предупредили о распространении фейков о переговорах по Украине
Стало известно, кто из актеров вернется во франшизу «Голодных игр»
Экс-подполковник СБУ обнародовал документы о причастности Запада к Майдану
Ветеринар рассказал, какие новогодние атрибуты опасны для животных
Волочкова выступила за естественную красоту зрелых женщин
К обвиняемым в покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей
На «Госуслугах» появился сервис для беременных
Российский космонавт удивил признанием о тоске по «третьему небу» на МКС
В Госдуме ответили, как не допустить нападения НАТО на Калининград
Европу потрясла еще одна кража из музея
Международная федерация хоккея с мячом почтила память Скрынника
В ГД назвали несправедливостью размер квоты для российских лыжников
Жертвы «схемы Долиной» отключили пенсионерке свет в квартире
Взрыв в жилом доме под Волгоградом 11 декабря: жертвы, была ли атака ВСУ?
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Урсиды
Инвалидность, операция, скандал из-за Ковальчук: куда пропал певец Чумаков
В подъезде дома в Москве нашли тела двух человек
Россиянам озвучили допустимую норму вина
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.