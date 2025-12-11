Ленивые пирожки без теста: сосиска, сыр и пюре — трио для вкусной начинки

Ленивые пирожки без теста: сосиска, сыр и пюре — трио для вкусной начинки. Сочные и хрустящие рулетики из тонкого лаваша с нежным картофельным пюре, расплавленным сыром и ароматной сосиской. Идеальный быстрый ужин или горячая закуска, которая готовится за 20 минут.

Ингредиенты: тонкий лаваш (1 большой лист), сосиски (6 шт.), картофель (4 шт.), твердый сыр (50 г), сливочное масло (30 г), растительное масло для жарки, соль, молотый черный перец.

Приготовление: картофель очистите, отварите до готовности и разомните в пюре. Добавьте сливочное масло, соль, перец и тщательно перемешайте. Лаваш нарежьте на прямоугольники шириной чуть больше сосиски и длиной 12-14 см. На каждый кусок лаваша равномерно распределите тонкий слой картофельного пюре. Сверху посыпьте тертым сыром и у края положите сосиску. Плотно заверните лаваш рулетиком, стараясь, чтобы начинка не выходила за края. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте рулетики на среднем огне со всех сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими.

