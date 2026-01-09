Атака США на Венесуэлу
Закусочные конвертики из лаваша с ветчиной и адыгейским сыром. Хрустящие снаружи, нежные внутри

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта закуска — идеальное решение, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное к приходу гостей или для семейного перекуса. Тонкий лаваш создает идеальную хрустящую оболочку, которая скрывает внутри сочную ветчину и тягучий адыгейский сыр, приобретающий при запекании нежную, плавную текстуру. Контраст между хрустящей корочкой и тающей начинкой делает это блюдо неотразимым.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших листа тонкого армянского лаваша, 250 г ветчины, 200 г адыгейского сыра, пучок свежего укропа, яйцо для смазки. Ветчину и сыр нарежьте небольшими кубиками примерно одинакового размера и смешайте в миске с мелко рубленным укропом. Лаваш разрежьте на квадраты со стороной примерно 15 см. На центр каждого квадрата выложите 1-1,5 столовые ложки начинки. Сформируйте конвертики, завернув края лаваша к центру. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, швом вниз. Слегка взбейте яйцо вилкой и смажьте им верхушки конвертиков для красивого золотистого цвета. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–12 минут до появления аппетитной румяной корочки. Подавайте закуску горячей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
лаваш
кулинария
конвертики
Мария Левицкая
М. Левицкая
