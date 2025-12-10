ТИЭФ'25
Купили дубовые помидоры? Спасаем — готовим маринованную закуску. Вкуснятина из безвкусных томатов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Купили дубовые помидоры? Спасаем — готовим маринованную закуску. Вкуснятина из безвкусных томатов. Часто в супермаркете попадаются никакие помидоры. Этот быстрый маринад кардинально преобразит их всего за полчаса! Вы получите сочные, ароматные и пикантные томаты, которые не отличить от летних.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных, но твёрдых помидора, 2 зубчика чеснока, 1/4 небольшой репчатой луковицы, пучок свежей зелени (петрушка, укроп, кинза), 1/2 ч. ложки сахара, 1 ч. ложка 9% уксуса, 2 ст. ложки подсолнечного или оливкового масла, соль, чёрный перец и щепотка сушёного базилика по вкусу. Помидоры вымойте и нарежьте на дольки среднего размера, удалив плодоножки. Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите. Лук нарежьте очень тонкими полукольцами. Зелень мелко нарубите. В миске, удобной для перемешивания, соедините томатные дольки, чеснок, лук и зелень. Посыпьте солью, перцем, сухим базиликом и сахаром. Сахар здесь — важный секрет, он не сделает помидоры сладкими, а лишь сбалансирует кислоту и усилит вкус овощей. Полейте смесь уксусом и растительным маслом. Осторожно, но тщательно перемешайте ложкой. Накройте миску и уберите в холодильник минимум на 30 минут. Готово!

Ранее мы готовили шедевральный капустный салат с чипсами. Нежный, хрустящий и готовится за 10 минут.

Проверено редакцией
