Шедевральный капустный салат с чипсами: нежный, хрустящий и готовится за 10 минут. Этот салат — настоящее спасение, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Он сочетает свежесть овощей, мясную основу и невероятно аппетитный хруст благодаря чипсам. Вкус получается ярким, текстура многослойной, а готовить его проще простого.

Для приготовления вам понадобится 300 г белокочанной капусты, 1 крупная морковь, 2 свежих огурца, 1 вареная куриная грудка (примерно 250–300 г), 3–4 столовые ложки майонеза и небольшая горсть чипсов (примерно 40–50 г) для хрустящей посыпки. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, а огурцы нарежьте тонкой соломкой. Вареную куриную грудку разберите на волокна или нарежьте небольшими кусочками. В глубокой миске соедините капусту, морковь, огурцы и курицу, добавьте майонез и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты стали сочными и равномерно пропитались заправкой.

Перед подачей сверху щедро посыпьте салат поломанными чипсами — они придадут блюду выраженный вкус и ту самую хрустящую корочку, благодаря которой этот салат выглядит и ощущается по-настоящему шедеврально. Подавайте сразу, чтобы чипсы не потеряли хруст.

