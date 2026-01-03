Очень вкусный салат «Биг Мак»: тот самый вкус легендарного бургера никого не оставит равнодушным

Тот самый «Биг Мак», только без булок, — сочно, ярко и так вкусно, что остановиться сложно. Он получается сочным, насыщенным и очень узнаваемым: тот самый баланс мяса, сыра, овощей и фирменного соуса. Готовится быстро и отлично подходит и на ужин, и на вечеринку.

Ингредиенты: маринованные огурцы — 3–4 шт., салат айсберг — 1 небольшой кочан, красный лук — 1/2 шт., говяжий фарш — 400 г, помидор — 1–2 шт., сыр пармезан — 50–70 г, кетчуп — 3 ст. л., майонез — 3 ст. л., горчица — 1 ч. л., огуречный рассол — 1–2 ст. л., соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление: говяжий фарш обжаривают на хорошо разогретой сковороде до румяности, солят и перчат, затем снимают с огня и дают немного остыть. Айсберг крупно рвут руками, огурцы и помидоры нарезают кубиком, красный лук — тонкими полукольцами, сыр натирают на мелкой терке. Для соуса смешивают майонез, кетчуп, горчицу и огуречный рассол до однородной, слегка кисло-сладкой заправки. В большой миске соединяют салат, овощи и теплый фарш, добавляют соус, аккуратно перемешивают и перед подачей посыпают тертым пармезаном.

