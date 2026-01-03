Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:00

Очень вкусный салат «Биг Мак»: тот самый вкус легендарного бургера никого не оставит равнодушным

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Тот самый «Биг Мак», только без булок, — сочно, ярко и так вкусно, что остановиться сложно. Он получается сочным, насыщенным и очень узнаваемым: тот самый баланс мяса, сыра, овощей и фирменного соуса. Готовится быстро и отлично подходит и на ужин, и на вечеринку.

Ингредиенты: маринованные огурцы — 3–4 шт., салат айсберг — 1 небольшой кочан, красный лук — 1/2 шт., говяжий фарш — 400 г, помидор — 1–2 шт., сыр пармезан — 50–70 г, кетчуп — 3 ст. л., майонез — 3 ст. л., горчица — 1 ч. л., огуречный рассол — 1–2 ст. л., соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление: говяжий фарш обжаривают на хорошо разогретой сковороде до румяности, солят и перчат, затем снимают с огня и дают немного остыть. Айсберг крупно рвут руками, огурцы и помидоры нарезают кубиком, красный лук — тонкими полукольцами, сыр натирают на мелкой терке. Для соуса смешивают майонез, кетчуп, горчицу и огуречный рассол до однородной, слегка кисло-сладкой заправки. В большой миске соединяют салат, овощи и теплый фарш, добавляют соус, аккуратно перемешивают и перед подачей посыпают тертым пармезаном.

Ранее мы делились рецептом торта из лаваша с копченой курицей. Закуска на ура, когда нужно сообразить что-то вкусное к приходу гостей.

Проверено редакцией
Читайте также
Открытие 2026 года — салат «Графские развалины»: без сыра и без моркови
Общество
Открытие 2026 года — салат «Графские развалины»: без сыра и без моркови
Салат с ветчиной и сухариками: 4 простых ингредиента, а вкус потрясающий. Его всегда съедают первым
Общество
Салат с ветчиной и сухариками: 4 простых ингредиента, а вкус потрясающий. Его всегда съедают первым
Шведский суп с фрикадельками — нежный, сливочный и очень уютный: идеальная еда после праздников
Общество
Шведский суп с фрикадельками — нежный, сливочный и очень уютный: идеальная еда после праздников
Бульон варить не нужно: густой суп с макаронами и фаршем — вкусное блюдо и релакс для желудка
Общество
Бульон варить не нужно: густой суп с макаронами и фаршем — вкусное блюдо и релакс для желудка
Праздничные гамбургеры с сыром бри и клюквенным чатни: из фастфуда в новогодний шедевр
Общество
Праздничные гамбургеры с сыром бри и клюквенным чатни: из фастфуда в новогодний шедевр
салаты
фарш
бургер
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США обвинили в ударе по газопроводу в Каракасе
Раскрыто гражданство пропавшей во время экстремального отдыха в Мурманске
МИД Венесуэлы: попытки США начать «колониальную войну» провалятся
Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 января: где сбои в России
Стало известно, как долго длилась атака на Каракас
США ударили по зданию парламента Венесуэлы
В США не могут установить местонахождение Мадуро после ударов
Режим тишины в новогодние праздники: что можно и нельзя в 2026 году
Неизвестный приставал к 15-летней девочке в российском городе
В Госдуме раскрыли, кто угрожает российским парламентским выборам
«Не создавала угроз»: в Совфеде осудили атаку США на Венесуэлу
ИГИЛ «отменил» приказ Трампа атаковать Венесуэлу
Пролет метеора в Турции над Аданой и Малатьей попал на видео
Что приготовить на завтрак? Еврейская закуска, которая взрывает вкус
Участвовавший в боях за Ленинград ветеран умер на 101-м году жизни
Американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле
Бастрыкин принял важное решение после нападений мигрантов в Новосибирске
«Жалил меня нещадно»: Кудрявцева подвела итоги 2025 года
Посольство США забило тревогу из-за событий в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.