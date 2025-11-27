День матери
Хот-дог с сырно-кукурузной шапкой: идеальный вариант на вечеринку или выходные — вкуснятина за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Хот-дог с сырно-кукурузной шапкой: идеальный вариант на вечеринку или выходные — вкуснятина за 15 минут. Этот рецепт стал для меня настоящим открытием! Обычный хот-дог превратился в кулинарный шедевр с хрустящей булочкой, сочной сосиской и невероятной сырно-кукурузной заливкой!

Берем: булочки для хот-догов — 4 шт., сосиски — 4 шт., лук красный — 1 шт., огурцы маринованные — 2 шт., кукуруза консервированная — 1 банка, сыр твердый — 150 г, сыр чеддер — 5 ломтиков, майонез — 2 ст.л., кетчуп — 2 ст.л., горчица — 1 ч.л.

Для пикантного соуса мелко режу красный лук и маринованные огурцы, смешиваю с майонезом, кетчупом и горчицей — получается идеальный баланс остроты и нежности. Сосиски обжариваю до аппетитной корочки. Самое волшебство — сырно-кукурузная шапка! Кукурузу без жидкости слегка подрумяниваю на сковороде, добавляю оба вида тертого сыра и томлю до образования тягучей массы. Собираю хот-доги: булочки смазываю ароматным соусом, выкладываю сосиски и щедро накрываю сырно-кукурузной смесью. Запекаю 5 минут при 200°C до золотистого цвета и полного расплавления сыра.

Ранее мы готовили салат «Дружба» — простой и вкусный. 4 обычных ингредиента, и получается приятная закуска без мороки.

