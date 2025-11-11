Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 17:15

Аналитики назвали самые популярные товары на АЗС после бензина и дизеля

NTech: капучино и хот-доги стали главными хитами продаж на российских АЗС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне на заправках тратят на кофе и быстрые перекусы больше, чем на продукты для авто, следует из данных, предоставленных NEWS.ru аналитической компанией NTech. Согласно им, капучино и хот-доги стали самыми популярными товарами нетопливного ассортимента на АЗС страны в январе — сентябре 2025 года.

Во всем нетопливном сегменте 14% продаж в денежном выражении приходится на кофе капучино, 10% на хот-доги. А доля выручки от этих товаров по отдельности сопоставима со всей категорией «сигареты» (17,9%), превышает всю категорию «безалкогольные напитки» (9,4%) и категорию всех автотоваров вместе взятых (9,1%), — говорится в исследовании NTech.

При этом рост среднего чека на нетопливные товары в январе — сентябре 2025 года составил около 7% в годовом выражении. Как отмечают аналитики, это скромный показатель на фоне продуктовой инфляции, которая за тот же период достигла примерно 12%.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что цены на кофе повысятся в 2026 году в том случае, если курс рубля ослабнет по отношению к доллару. При этом, по его словам, на сегодняшний день российская валюта стабильна.

