Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 09:52

Руспродсоюз рассказал, что будет с ценами на кофе в 2026 году

Руспродсоюз: кофе подорожает в 2026 году, если курс рубля ослабнет к доллару

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на кофе повысятся в 2026 году в случае, если курс рубля ослабнет по отношению к доллару, заявил RT исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. При этом, по его словам, на сегодняшний день российская валюта стабильна.

Однако если курс доллара к рублю в 2026 году будет меняться и рубль ослабнет, это, безусловно, отразится на всех стадиях процесса производства кофе и, соответственно, на ценах, — предупредил Леонов.

Он добавил, что на стоимость кофе прежде всего влияют курс доллара к рублю, а также биржевые цены на сырье. Среди других факторов эксперт выделил затраты на логистику, оплату труда, энергозатраты, кредиты.

Ранее сообщалось, что более 70% жителей России, согласно анонимному опросу, практически не приобретают кофе навынос. При этом каждый седьмой респондент употребляет этот напиток почти ежедневно.

Руспродсоюз
продукты
цены
напитки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гинеколог тайно снимал пациенток на военной базе
Принц Уильям рассказал, как дети узнали о раке матери
Россияне столкнулись с блокировкой сим-карт при возвращении из-за границы
Разведчик рассказал, что заставило половину бойцов ВСУ сбежать из Рыбного
Генерал объяснил, почему Британия пыталась получить МиГ-31
Россиянка не выжила после ДТП с автобусом в Египте
Крупный тайник ВСУ обнаружили в лесополосе в ДНР
Раскуроченный автобус с российскими туристами показали в Сети
В России могут ужесточить контроль над управляющими компаниями
В Госдуме оценили действия ФСБ при предотвращении угона истребителя МиГ-31
В Британии узнали о катастрофических проблемах ВСУ на фронте
Российский студент-первокурсник умер после избиения в общежитии
В Минобрнауки предложили запретить демпинг вузов
Стало известно, что Трамп подарил новому президенту Сирии
В России требуют лишить Пугачеву звания народной артистки
Мошенники обманывают россиян на площадках для знакомств
Военэксперт раскрыл, как освобождение Красноармейска повлияет на ход СВО
В ГД пообещали жесткий ответ Украине и Британии за попытку украсть МиГ-31
От кладовщика до руководителя: чем Ozon привлекает и удерживает сотрудников
Россиян предупредили о встряске магнитного поля Земли
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.