Руспродсоюз рассказал, что будет с ценами на кофе в 2026 году Руспродсоюз: кофе подорожает в 2026 году, если курс рубля ослабнет к доллару

Цены на кофе повысятся в 2026 году в случае, если курс рубля ослабнет по отношению к доллару, заявил RT исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. При этом, по его словам, на сегодняшний день российская валюта стабильна.

Однако если курс доллара к рублю в 2026 году будет меняться и рубль ослабнет, это, безусловно, отразится на всех стадиях процесса производства кофе и, соответственно, на ценах, — предупредил Леонов.

Он добавил, что на стоимость кофе прежде всего влияют курс доллара к рублю, а также биржевые цены на сырье. Среди других факторов эксперт выделил затраты на логистику, оплату труда, энергозатраты, кредиты.

Ранее сообщалось, что более 70% жителей России, согласно анонимному опросу, практически не приобретают кофе навынос. При этом каждый седьмой респондент употребляет этот напиток почти ежедневно.