Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 15:07

Опрос показал реальную популярность кофе навынос в России

NEWS.ru: 71% россиян почти не покупают кофе навынос

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Более 70% жителей России практически не приобретают кофе навынос, о чем говорят результаты анонимного опроса NEWS.ru. При этом каждый седьмой респондент употребляет такой напиток почти ежедневно.

Около 14% граждан обращаются к услугам кофеен раз в одну-две недели. Активные потребители ароматного напитка составляют в сумме менее трети от общего числа опрошенных.

Ренее сеть кофеен Roasters Specialty Coffee House в Дубае удостоилась места в Книге рекордов Гиннесса за создание самой дорогостоящей чашки кофе на планете. Цена одной порции достигает 2,5 тысячи дирхамов (приблизительно 57 тысяч рублей). Высокая стоимость напитка, приготовленного методом пуровер, объясняется использованием исключительно редких кофейных зерен сорта Hacienda La Esmeralda, которые поставляются из Панамы и считаются одними из самых дефицитных в мире.

Кроме того, стало известно, что стоимость кофе в России существенно уменьшится после новогодних праздников. Согласно имеющимся данным, ценовое снижение на популярный напиток составит около 15%.

Читайте также
Что такое бронекофе: готовим простой рецепт на сливках и масле — хит, который покорил не только кофеманов
Общество
Что такое бронекофе: готовим простой рецепт на сливках и масле — хит, который покорил не только кофеманов
Готовим модный кофе дома и экономим кучу денег: три обалденных рецепта — раф, макиато и латте
Общество
Готовим модный кофе дома и экономим кучу денег: три обалденных рецепта — раф, макиато и латте
Раскрыто, сколько россиян готовы экономить ради защиты страны
Россия
Раскрыто, сколько россиян готовы экономить ради защиты страны
Опрос показал, как россияне относятся к точкам в конце сообщений
Общество
Опрос показал, как россияне относятся к точкам в конце сообщений
Известный футбольный судья попал в скандал с избиением в Казани
Футбол
Известный футбольный судья попал в скандал с избиением в Казани
кофе
опросы
Россия
напитки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дом таинственно исчезнувших Усольцевых попал на видео
Назван способ перекрыть снабжение ВСУ на Донбассе
Врачи спасли новорожденного с несколькими аномалиями сердца в ХМАО
«Не знаем, как жить»: в МИД искрометной шуткой ответили на один запрет ЕС
Усольцевы выбрались из тайги? Поиски семьи 23 октября: последние новости
Политолог разъяснил, почему оппозиции сегодня не удастся свергнуть Макрона
Опрос показал реальную популярность кофе навынос в России
Жигунов отменил выступление в Севастополе из-за трагедии
В России придумали, как обезопасить граждан от попадания в рабство
Давка произошла в российской школе из-за невнимательности охранника
Стало известно, что грозит футбольному судье Захарову за избиение пешехода
Врач объяснил, как отличить аллергию на холод от обморожения
«Изумительный человек»: ветеран «Спартака» о смерти легенды «Торпедо»
Известный футбольный судья попал в скандал с избиением в Казани
В США обнаружили неожиданную опасность со стороны России
«Европейский мейнстрим»: в Венгрии обвинили ЕС в саботаже мира на Украине
В ГД предложили указывать на упаковках еды рекомендуемую норму потребления
В МИД Китая жестко ответили на санкционную политику Евросоюза
«Слезы наворачиваются»: Игнатьев о смерти легенды «Торпедо» Шустикова
В Минспорта назвали двойными стандартами решение о недопуске россиян на ЧЕ
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.