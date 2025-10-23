Опрос показал реальную популярность кофе навынос в России NEWS.ru: 71% россиян почти не покупают кофе навынос

Более 70% жителей России практически не приобретают кофе навынос, о чем говорят результаты анонимного опроса NEWS.ru. При этом каждый седьмой респондент употребляет такой напиток почти ежедневно.

Около 14% граждан обращаются к услугам кофеен раз в одну-две недели. Активные потребители ароматного напитка составляют в сумме менее трети от общего числа опрошенных.

Ренее сеть кофеен Roasters Specialty Coffee House в Дубае удостоилась места в Книге рекордов Гиннесса за создание самой дорогостоящей чашки кофе на планете. Цена одной порции достигает 2,5 тысячи дирхамов (приблизительно 57 тысяч рублей). Высокая стоимость напитка, приготовленного методом пуровер, объясняется использованием исключительно редких кофейных зерен сорта Hacienda La Esmeralda, которые поставляются из Панамы и считаются одними из самых дефицитных в мире.

Кроме того, стало известно, что стоимость кофе в России существенно уменьшится после новогодних праздников. Согласно имеющимся данным, ценовое снижение на популярный напиток составит около 15%.