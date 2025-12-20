Король ПП-десертов: нежное кофейное суфле на ряженке — готовится за 10 минут без выпечки и сахара

Ищете способ насладиться вкусом кофе без вреда для организма? Это суфле — идеальное решение! Насыщенный кофейный вкус в нежной, воздушной форме, который порадует любого кофемана. Рецепт отлично адаптируется: вместо кофе можно использовать какао, фруктовое пюре или сок, создавая новые вкусы. А ряженку при желании легко заменить на греческий йогурт или кефир.

10 г желатина заливаю 50 г воды и оставляю на 15 минут для набухания. Затем растворяю на водяной бане или в микроволновке (1,5 минуты), не доводя до кипения. 2 ч. л. кофе или цикория развожу в 30 мл горячей воды.

500 г ряженки смешиваю с кофейной смесью и подсластителем по вкусу. Тонкой струйкой вливаю растворенный желатин, постоянно помешивая. Разливаю по формочкам и убираю в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.

