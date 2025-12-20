Новый год-2026
20 декабря 2025 в 15:19

Король ПП-десертов: нежное кофейное суфле на ряженке — готовится за 10 минут без выпечки и сахара

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ищете способ насладиться вкусом кофе без вреда для организма? Это суфле — идеальное решение! Насыщенный кофейный вкус в нежной, воздушной форме, который порадует любого кофемана. Рецепт отлично адаптируется: вместо кофе можно использовать какао, фруктовое пюре или сок, создавая новые вкусы. А ряженку при желании легко заменить на греческий йогурт или кефир.

10 г желатина заливаю 50 г воды и оставляю на 15 минут для набухания. Затем растворяю на водяной бане или в микроволновке (1,5 минуты), не доводя до кипения. 2 ч. л. кофе или цикория развожу в 30 мл горячей воды.

500 г ряженки смешиваю с кофейной смесью и подсластителем по вкусу. Тонкой струйкой вливаю растворенный желатин, постоянно помешивая. Разливаю по формочкам и убираю в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Стакан кефира мешаю с мукой и пеку уютные индийские лепешки: семья съедает вместо хлеба
Стакан кефира мешаю с мукой и пеку уютные индийские лепешки: семья съедает вместо хлеба
Превращаю чечевицу в наваристую похлебку — томлю с беконом и овощами для насыщенного вкуса как в деревне
Превращаю чечевицу в наваристую похлебку — томлю с беконом и овощами для насыщенного вкуса как в деревне
Небо и земля по сравнению с «Киевским». Домашний шедевр: воздушные коржи из меренги и бархатный крем
Небо и земля по сравнению с «Киевским». Домашний шедевр: воздушные коржи из меренги и бархатный крем
Чизкейк без муки и сахара: узнайте секрет полезного праздничного торта
Чизкейк без муки и сахара: узнайте секрет полезного праздничного торта
Достаю банку маринованных огурцов и готовлю чудо-салат «Фантастика» на Новый год: просто балдеж
Достаю банку маринованных огурцов и готовлю чудо-салат «Фантастика» на Новый год: просто балдеж
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

