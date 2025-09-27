Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 16:26

Любителям кофе в России назвали хорошую и плохую новости

Mash: цены на кофе в России упадут на 15% после Нового года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на кофе в России значительно снизятся после Нового года, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, напиток станет дешевле на 15%. Однако вместе с этим вкус кофе ухудшится из-за распродажи старых запасов.

Как уточнил канал, такой прогноз обусловлен плохой погодой в Южной Америке. В частности, на Бразилию, где выращивают большую часть арабики, обрушились дожди. При этом в прошлом году ситуация была противоположная — ягоды были мелкими, из-за чего фермеры недополучили доход, а цены на кофе подскочили во всем мире.

Ранее появилась информация, что капуста и апельсины подешевели больше всего среди продуктов в России с 15 по 21 сентября. Средняя цена капусты составила 24,51 рубля за килограмм, апельсинов — 145,28 рубля. Это стало самым заметным снижением цен среди овощей и фруктов.

До этого агроэксперт Александр Панченко спрогнозировал, что в конце сентября в России ожидается снижение стоимости моркови, капусты, свеклы и лука. Помимо этого, также должны подешеветь яблоки.

кофе
напитки
продукты
цены
