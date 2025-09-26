Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 16:38

Агроэксперт раскрыл, стоимость каких продуктов снизится в конце сентября

Агроэксперт Панченко: в сентябре ожидается снижение стоимости моркови

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В конце сентября ожидается снижение стоимости моркови, капусты, свеклы и лука, заявил LIFE.ru агроэксперт Александр Панченко. Помимо этого, также должны подешеветь яблоки.

На рынке может что-то подешеветь — это свекла, лук, морковь, капуста. То есть те товары, которые сейчас собирают фермеры и производители агропродукции. Соответственно, оптовые цены будут идти вниз — и они потянут за собой вниз цены и в рознице, — объяснил Панченко.

Эксперт уточнил, что это сезонное снижение цены, которое практически всегда происходит в одно и то же время. Панченко добавил, что цены должны снизиться на осенние сорта яблок, в том числе антоновку.

Ранее гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов заявил, что в октябре вырастут цены на овощи, не подлежащие длительному хранению. К ним относятся огурцы, кабачки, баклажаны, сладкий перец и помидоры.

цены
продукты
овощи
общество
