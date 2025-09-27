Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 16:15

Россиянам рассказали, какие фрукты и овощи подешевели больше всего

Аналитики NTech зафиксировали падение цен на капусту и апельсины в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Капуста и апельсины подешевели больше всего среди продуктов в России в период с 15 по 21 сентября 2025 года, сообщили представители аналитической компании NTech в комментарии ТАСС. Средняя цена капусты составила 24,51 рубля за килограмм, апельсинов — 145,28 рубля. По словам представителей компании, это стало самым заметным снижением цен среди овощей и фруктов.

За период 15 по 21 сентября капуста год к году подешевела на 21% (средневзвешенная цена составила 24,51 рубля за килограмм), апельсины стали дешевле на 13% (145,28 рубля за килограмм), — говорится в материале.

Ранее экономист Александр Абрамов сообщил, что подсолнечное масло в российских магазинах подешевело на 11,8% за период с 6 по 13 сентября. По его словам, индекс Мишек, отражающий динамику цен на 14 популярных продуктов, за неделю снизился на 1,6%.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цены на препарат для лечения гепатита С на 50%. В ведомстве уточнили, что снижение коснулось отечественного дженерика с международным непатентованным наименованием «Глекапревир + Пибрентасвир», а также направлено уведомление другому производителю о необходимости снизить цену.

