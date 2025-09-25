Цены на одно лекарство в России снизились на 50%

Цены на препарат, предназначенный для лечения гепатита С, были снижены на 50%, сообщили в Telegram-канале ФАС. В ведомстве уточнили, что стоимость изменилась у отечественного дженерика в рамках международного непатентованного наименования «Глекапревир + Пибрентасвир».

Согласованные предельные отпускные цены на него снижены относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства <...> на 50%, — уточнили в ФАС.

В службе подчеркнули, что также направили производителю другого отечественного дженерика уведомление о необходимости снизить цену. Меры по снижению стоимости повысят доступность лекарств после окончания действия патента на оригинал, добавили в ФАС.

Ранее стало известно, что для лекарств и медицинской продукции сохранится льготная ставка 10% в условиях повышения НДС. Также особые условия сохранят для продуктов питания (мясо, молоко, яйца, растительное масло, хлеб, крупы и т. д.) и детских товаров. Новая ставка начнет действовать с января 2026 года.