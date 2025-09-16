Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 14:17

В России резко подешевел один из самых популярных продуктов

Экономист Абрамов: подсолнечное масло подешевело в России почти на 12%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подсолнечное масло «Олейна» в российских магазинах подешевело на 11,8% за неделю, с 6 по 13 сентября, заявил в беседе с «Газетой.Ru» экономист Александр Абрамов. По его словам, индекс Мишек, отслеживающий инфляцию по 14 популярным продуктам, также снизился на 1,6%.

Значение индекса Мишек снизилось на 1,6% с 6 по 13 сентября по сравнению с его нулевым изменением неделю назад. Помимо масла, подешевела морковь (-10,0%), — подчеркнул эксперт.

Что касается остальных продуктов, входящих в корзину индекса Мишек, то за год подорожали апельсиновый сок J7 (+62,2%), конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), молоко «Домик в деревне» (+13,0%) и белый хлеб (+10,0%). А вот цены на детский мармелад Fruit-Tella, бананы и черный чай «Акбар», наоборот, снизились. Цены на «Окские» яйца категории С1 за год не изменились, добавил Абрамов.

Ранее сообщалось, что российские производители пива планируют повысить цены на свою продукцию в связи с перенасыщенностью рынка. Крупные заводы подняли оптовую стоимость еще весной почти на 15%, а сейчас рост продолжается.

До этого стало известно, что ассортимент продуктов в российских торговых сетях в июле 2025 года снизился на 2,3%, а непродовольственных товаров — на 1,8%. Аналитики объяснили это уменьшением средней торговой площади самих магазинов, что вынуждает ретейлеров оставлять на полках только самые популярные позиции.

