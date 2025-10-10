«Уже 7304,6 рубля»: эксперт о продуктовой корзине и ценах на топливо

Несмотря на замедление инфляции, повышение цен на продукты питания все больше волнует россиян. Нужно ли искусственно сдерживать этот рост, от чего он зависит, на сколько улучшилось качество продовольствия, рассказал в интервью NEWS.ru Дмитрий Леонов, зампред правления «Руспродсоюза» — ассоциации, объединяющей производителей и поставщиков продуктов питания.

Почему в России дорожают продукты питания

— В чем сейчас, на ваш взгляд, главная причина роста цен на продукты питания в России?

— Мы наблюдаем рост расходов на производство, включая подорожание сырья, топлива, электроэнергии, зарплатного фонда, удобрений и других ресурсов, необходимых для сельского хозяйства и пищевой промышленности.

— Власти зачастую объясняют инфляцию ростом потребления. Но, например, в 2024 году на фоне повышения цен в магазинах стали воровать сливочное масло. Людям не хватает денег, а значит, потребление не может так сильно расти. Как вы можете это объяснить?

— Мы отмечаем замедление темпов увеличения продаж продуктов питания в этом году. Это объясняется переходом потребителей к более сберегающей модели поведения после значительного роста в 2024-м, обусловленного высокой базой сравнения. Инфляция и увеличение цен на сырье и энергоносители ведут к повышению издержек предприятий, что снижает рентабельность производства. В январе — июле 2025-го, по данным компании «Нильсен», розничные продажи сливочного масла в России в натуральном выражении снизились на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Какой самый эффективный способ стабилизации и снижения цен?

— На конкурентных рынках цены формируются на основе соотношения спроса и предложения. В условиях развитой конкуренции отдельные участники не могут произвольно завышать цены, поскольку это приводит к снижению их товарооборота и, соответственно, прибыльности. Рынок динамичен, и факторы, влияющие на цены (стоимость сырья, логистики, курсовые колебания и т. п.), могут быстро меняться.

Мы считаем наиболее эффективным способом стабилизации и снижения цен стимулирование увеличения объемов производства и уменьшение или ограничение роста стоимости ресурсов, используемых в производстве. Речь идет о финансовых ресурсах, электроэнергии, логистике, сырье и т. д.

Если государство считает необходимым поддержать определенные группы населения, помощь должна быть адресной.

Почему цены нельзя «заморозить»

— Власти регулярно придумывают различные способы регулирования. Одна из последних инициатив — фиксированный диапазон цен. Как вы к ней относитесь? Опрошенные нами эксперты считают, что цены на картофель и овощи невозможно регулировать.

— В условиях роста издержек фиксированная цена или ценовой коридор невозможны. В договоре между закупщиком сети и поставщиком на основе конкретного состава затрат предприятия можно разработать формулу изменения цен, привязанную к ключевым параметрам изменения себестоимости с учетом региональных особенностей и бизнес-процессов производителя. Но это должно быть соглашение между хозяйствующими субъектами, а не директива сверху.

Установление диапазона для товаропроводящей сети через ценовую комиссию с учетом географии и различных климатических зон нашей страны потенциально чревато ошибками и не является рыночным ценообразованием, гарантирующим заполненные полки магазинов.

Дмитрий Леонов Фото: Пресс-служба «Руспродсоюза»

— Сколько сейчас стоит минимальная продуктовая корзина?

— Минимальная продуктовая корзина для россиян с начала года подорожала на 1,6%. Стоимость месячного набора продуктов для одного человека в среднем составляет 7304,6 рубля.

Как изменилось качество российских продуктов

— Как вы оцениваете качество продуктов российского производства? Улучшилось оно или ухудшилось за последние годы?

— На наш взгляд, качество продукции в целом улучшилось. Отмечаются позитивные сдвиги, связанные с усилением контроля за качеством и безопасностью товаров. Внедрение современных стандартов, таких как система ХАССП, а также активная работа Роспотребнадзора и Роскачества способствуют снижению доли фальсифицированной и некачественной продукции на рынке.

Производители все чаще используют современные технологии контроля качества, что положительно влияет на потребительские свойства товаров. Так, существенно снизилась фальсификация молочных продуктов растительными жирами. Доля такого фальсификата в 2024 году составила 5%.

— Сейчас ключевая ставка идет вниз. Станет ли легче производителям? До какого уровня должна упасть ставка, чтобы они почувствовали заметное улучшение в кредитовании (стоимости заемных средств)?

— Снижение ключевой ставки, безусловно, оказывает влияние на финансовое состояние производителей продуктов питания. Более низкая ставка удешевляет кредиты, что критически важно для аграрного сектора и пищевой промышленности, нуждающихся в заемных средствах для посевной кампании, закупки оборудования, сырья и поддержания операционной деятельности предприятий.

Коровы в коровнике в фермерском хозяйстве Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Также важна стабильность и предсказуемость денежно-кредитной политики. Последовательное снижение ставки создает благоприятную среду для планирования и развития бизнеса.

