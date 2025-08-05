Рост цен на российскую рыбу кратно превысил стоимость импортных креветок

Темпы роста цен на отечественную рыбу в несколько раз обогнали темпы роста цен на креветку, которая преимущественно импортируется, следует из данных экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», предоставленных NEWS.ru. Согласно расчетам, произведенным на основе оценок Росстата, за последний год красная рыба подорожала на 64%. Стоимость мороженой рыбы выросла на 30,9%. В то же время цены на креветку увеличились всего на 4,1%.

Цены на сельдь соленую за год (по состоянию на июнь) выросли на 28,7%, на филе сельди — на 16,8%. Рыбные консервы подорожали на 16,2%, неразделанная мороженая рыба — на 30,9%. Стоимость красной рыбы в июне была на 64% выше, чем год назад. При этом цены на креветку выросли всего на 4,1%, — следует из расчетов «АБ-Центра».

По данным аналитиков, рост цен на морепродукты в целом оказался более скромным. Так, например, кальмары за год подорожали на 17,5%.

Умеренный рост на креветку эксперты объясняют тем, что в России продают в основном креветки из-за границы. Соответственно, отечественная рыба дорожает в несколько раз быстрее импортных морепродуктов, отметили аналитики.

Ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил NEWS.ru, что цены на рыбу в России продолжат расти и причин для обратного движения сегодня нет. В целом это повышение будет в пределах инфляции, считает эксперт. Однако рост цен на треску, красную рыбу и икру окажется выше, отметил экономист.