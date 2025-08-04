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04 августа 2025 в 19:10

Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу

Экономист Чеглов: рост цен на красную рыбу превысит инфляцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на рыбу в России продолжат расти, и причин для обратного движения сегодня нет, заявил NEWS.ru профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. В целом это повышение будет в пределах инфляции, считает эксперт. Однако рост цен на треску, красную рыбу и икру окажется выше, считает экономист.

Цены на рыбу продолжат расти. Скорее всего, по большинству позиций рост цен в этом году будет идти в пределах годовой инфляции. Однако по треске, красной рыбе, деликатесам, икре он может быть выше, — сказал Чеглов.

По словам эксперта, рыба будет дорожать на фоне снижения улова, ужесточения санкций и ориентации рыбопереработчиков на экспорт. Также на рост цен продолжит оказывать влияние наличие множества посредников в товародвижении, отметил Чеглов.

Ранее глава крестьянско-фермерского хозяйства «Ермоленко» и сельхозкомитета «Опора России» Самарской области Кирилл Ермоленко заявил, что осенью цены на куриное мясо в рознице вырастут на 18–28%. Так он прокомментировал данные о подорожании курятины в опте. По мнению эксперта, следом за курицей в России увеличится стоимость свинины, а затем и говядины.

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