В «Руспродсоюзе» раскритиковали идею о ценовом коридоре на продукты питания В «Руспродсоюзе» усомнились в ведении фиксированной цены на продукты

В условиях роста издержек производителей введение ценового коридора или фиксированной цены невозможно, заявил NEWS.ru зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. По его словам, альтернативой «директивы сверху» должно быть соглашение между поставщиком и торговой сетью.

В условиях роста издержек фиксированная цена или ценовой коридор невозможны. В договоре между закупщиком сети и поставщиком на основе конкретного состава затрат предприятия можно разработать формулу изменения цен, привязанную к ключевым параметрам изменения себестоимости с учетом региональных особенностей и бизнес-процессов производителя. Но это должно быть соглашение между хозяйствующими субъектами, а не директива сверху, — сказал Леонов.

По его словам, установление диапазона для товаропроводящей сети через ценовую комиссию с учетом географии и различных климатических зон России потенциально чревато ошибками. Это в свою очередь не является рыночным ценообразованием, гарантирующим заполненные полки магазинов, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что цены на часть социально значимых товаров в России могут зафиксировать. Такую возможность власти и участники рынка активно обсуждали минувшим летом. Речь идет, в частности, о таких товарах, как овощи и яйца.

Сообщалось, что итоговый перечень таких товаров определит правительство. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будут отслеживать формирование цен в долгосрочных контрактах.