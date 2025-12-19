Новый год-2026
Рецепт — находка для поста: жаркое по-монастырски в горшочках

Рецепт — находка для поста: жаркое по-монастырски в горшочках
Нужно сытное постное блюдо для праздничного ужина? Жаркое по-монастырски с грибами и черносливом станет его главным украшением. Для приготовления понадобится: 500 граммов картофеля, 300 граммов свежих шампиньонов, одна морковь, одна луковица, 100 граммов чернослива без косточек, 2 столовые ложки томатной пасты, лавровый лист, соль, перец и растительное масло.

Картофель нарезают крупными кубиками, лук и морковь шинкуют, грибы режут пластинками. Чернослив заливают кипятком на 10 минут для мягкости. В разогретом масле обжаривают лук, морковь и грибы до румяности, добавляют томатную пасту. Все компоненты, включая картофель и нарезанный чернослив, складывают в горшочки или сотейник, добавляют специи и заливают горячей водой так, чтобы она лишь покрывала овощи. Тушат под крышкой в духовке при 180 градусах около 40 минут.

Это постное горячее на Новый год сочетает в себе земляной вкус грибов, сладость моркови и чернослива, создавая сложный, насыщенный вкус. Блюдо получается густым, ароматным и очень сытным. Такое жаркое в пост не оставит гостей голодными и станет теплым центром праздничного стола.

Ранее мы поделились рецептом грибной намазки для бутербродов.

