13 декабря 2025 в 18:48

Ресторанная закуска дома: грибная намазка на хрустящем хлебе

Хотите приготовить намазку с ресторанным характером? Этот грибной паштет с трюфельным маслом станет жемчужиной фуршета. Для приготовления понадобится: 400 граммов свежих шампиньонов, одна луковица, 2 зубчика чеснока, несколько веточек свежего розмарина, 1–2 чайные ложки трюфельного масла, 50 мл сливок 20%, соль, перец и оливковое масло.

Грибы и лук нарезают мелким кубиком. На сковороде разогревают оливковое масло, обжаривают лук до прозрачности, добавляют чеснок, грибы и иголки розмарина. Жарят до полного испарения жидкости и легкой румяности. Массу остужают, перекладывают в блендер, добавляют сливки, соль, перец и трюфельное масло. Взбивают до желаемой консистенции — от грубоватой текстуры до гладкого крема.

Такой паштет для бутербродов обладает глубоким землистым вкусом с благородным ароматом. Его намазывают на теплые гренки из чиабатты для брускетт или используют как начинку для тарталеток. Эта грибная намазка с розмарином идеально создает атмосферу изысканного праздника.

Ранее мы поделились рецептом рулета с тунцом и кукурузой.

