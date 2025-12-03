Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки

Хотите приготовить легкую закуску в лаваше, которая подойдет для любого случая? Этот рецепт с тунцом — просто находка для быстрого перекуса. Понадобится: два больших листа лаваша, одна банка консервированного тунца (около 180 граммов), три вареных яйца, четыре столовых ложки консервированной кукурузы, немного майонеза или йогурта и зелень для свежести.

Тунец аккуратно разминают вилкой, яйца натирают на крупной терке. Лаваш с тунцом и кукурузой получается сочным и сбалансированным по вкусу. К размятому тунцу и яйцам добавляют кукурузу, мелко рубленную зелень и заправляют. На лист лаваша равномерно распределяют начинку и плотно скручивают рулетом. Чтобы закуска с тунцом и яйцом лучше держала форму, готовые рулеты можно ненадолго убрать в холод.

Эта вкусная закуска в лаваше идеальна для пикника, фуршета или детского праздника. Она сочетает в себе нежность, сытность и легкие сладкие нотки. Просто, быстро и всегда актуально — именно так можно назвать этот универсальный рецепт.

