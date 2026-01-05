Готовлю сливочную скумбрию под сырной корочкой — рыба тает во рту и станет звездой стола на Рождество

Готовлю сливочную скумбрию под сырной корочкой — рыба тает во рту и станет звездой стола на Рождество

Ищете быстрый, но впечатляющий ужин? Это блюдо готовится всего полчаса, но сочетает в себе и рыбу, и овощи, и гарнир в одном — сытно, полезно и минимально затратно по времени. Рецепт отлично адаптируется: вместо шампиньонов можно использовать любые грибы, добавить в начинку шпинат или вяленые томаты, создавая новые вкусовые комбинации.

Две тушки скумбрии чищу, удаляю хребет и кости. Для начинки мелко нарезаю одну луковицу и 150 г шампиньонов, натираю одну морковь. Обжариваю овощи до мягкости, добавляю соль, перец и рубленый укроп по вкусу.

Рыбу начиняю овощной смесью и выкладываю в форму для запекания. Заливаю 200 мл сливок и обильно посыпаю 100 г тертого твердого сыра. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой сырной корочки. Подаю горячей с отварным рисом или молодым картофелем.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.