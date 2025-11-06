Бефстроганов из куриной печени — шикарное блюдо за копейки. Пять минут на обжарку и простой сливочно-томатный соус

Бефстроганов из куриной печени — шикарное блюдо за копейки. Пять минут на обжарку и простой сливочно-томатный соус. Всем знакомо знаменитое блюдо «Бефстроганов», но мало кто догадывается, что его можно приготовить из куриной печени. Такое блюдо порадует вас и ваших близких: доступно, быстро и вкусно. Ваше блюдо получится нежным, ароматным и сочным. Раскрываем секрет идеальной печени — и теперь дело за вами!

Для приготовления понадобится: куриная печень (500 г), лук репчатый (1 шт.), сметана (150 г), томатная паста (1 ст. л.), горчица (1 ч. л.), мука (1 ст. л.), соль, перец, растительное масло.

Печень нарежьте полосками, лук мелко нашинкуйте и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте муку, перемешайте и влейте сметану, разведённую водой (100 мл). Туда же добавьте томатную пасту и горчицу, перемешайте до однородности. Посолите и поперчите.

Печень обжарьте отдельно до полуготовности, затем добавьте в соус и протушите 5–7 минут. Готовое блюдо подавайте с гарниром: картофельным пюре, рисом или гречкой.

