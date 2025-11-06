Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 13:00

Бефстроганов из куриной печени — шикарное блюдо за копейки. Пять минут на обжарку и простой сливочно-томатный соус

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бефстроганов из куриной печени — шикарное блюдо за копейки. Пять минут на обжарку и простой сливочно-томатный соус. Всем знакомо знаменитое блюдо «Бефстроганов», но мало кто догадывается, что его можно приготовить из куриной печени. Такое блюдо порадует вас и ваших близких: доступно, быстро и вкусно. Ваше блюдо получится нежным, ароматным и сочным. Раскрываем секрет идеальной печени — и теперь дело за вами!

Для приготовления понадобится: куриная печень (500 г), лук репчатый (1 шт.), сметана (150 г), томатная паста (1 ст. л.), горчица (1 ч. л.), мука (1 ст. л.), соль, перец, растительное масло.

Печень нарежьте полосками, лук мелко нашинкуйте и обжарьте до золотистого цвета. Добавьте муку, перемешайте и влейте сметану, разведённую водой (100 мл). Туда же добавьте томатную пасту и горчицу, перемешайте до однородности. Посолите и поперчите.

Печень обжарьте отдельно до полуготовности, затем добавьте в соус и протушите 5–7 минут. Готовое блюдо подавайте с гарниром: картофельным пюре, рисом или гречкой.

Ранее мы делились рецептом печени, кастрюльку которой сметают за день — только и приходится готовить. Сочная и готовится быстро, а секрет — в сметане.

Читайте также
Такая закуска улетает тоннами, и она очень бюджетная: готовим печеночный торт — его съедают даже те, кто не любит печень
Общество
Такая закуска улетает тоннами, и она очень бюджетная: готовим печеночный торт — его съедают даже те, кто не любит печень
Салат к Новому году «Черепаший вальс» — яркий, веселый и очень вкусный. Ингредиенты самые простые и готовится без мороки
Общество
Салат к Новому году «Черепаший вальс» — яркий, веселый и очень вкусный. Ингредиенты самые простые и готовится без мороки
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
Регионы
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
Самая вкусная мясная подлива! Готовим мачанку по-белорусски
Семья и жизнь
Самая вкусная мясная подлива! Готовим мачанку по-белорусски
Гусь и утка выходят жесткими как сапог? Как запечь идеальное мясо к Новому году — все секреты
Общество
Гусь и утка выходят жесткими как сапог? Как запечь идеальное мясо к Новому году — все секреты
печень
курица
мясо
подливы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Российского лыжника дисквалифицировали на несколько лет
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.