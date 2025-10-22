Кастрюльку этой печенки сметают за день — только и приходится готовить: сочная и готовится быстро, а секрет — в сметане

Кастрюльку этой печенки сметают за день — секрет в сметане! Когда хочется тёплого домашнего ужина, печёнка с луком в сметане становится настоящим спасением. Быстро, ароматно и невероятно нежно — блюдо, которое съедается мгновенно, а повторно готовить его хочется снова и снова. Секрет успеха прост: сметана превращает печёнку в бархатистое лакомство, а правильная обжарка лука раскрывает глубину вкуса.

Печёнка куриная — 500 г, лук репчатый — 2 шт., сметана 20% — 200 г, мука — 2 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец чёрный — 1/2 ч. л., петрушка для украшения.

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на масле до золотистости. Печёнку очистите от плёнок, разделите на дольки и обваляйте в муке — это сделает соус густым и бархатистым. Выложите кусочки на лук и обжарьте с двух сторон до лёгкой корочки, сначала не солите. Добавьте сметану, убавьте огонь и томите на медленном нагреве, периодически помешивая, приправив солью и перцем. Подавайте с гречкой, картофельным пюре или просто с хлебом, посыпав свежей петрушкой.

