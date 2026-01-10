Атака США на Венесуэлу
Нежный паштет под ярким желе: готовлю из утиной печени с клюквенным верхом. Идеальная закуска для фуршета

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Добиться в домашних условиях текстуры, как у дорогого магазинного паштета, проще, чем кажется. Ключ — дважды протереть готовую массу через сито и взбить с холодными сливками. Это убирает все крупинки и насыщает паштет воздухом, делая его невесомым.

Лук (1 шт.) и морковь (1 шт.) чищу, мелко режу. В сотейнике растапливаю сливочное масло (50 г). На среднем огне томлю лук и морковь 10–15 минут до мягкости и легкой карамелизации. Утиную печень (500 г) очищаю от пленок и прожилок. Добавляю печень к овощам, увеличиваю огонь и обжариваю 5–7 минут, пока она не перестанет быть красной внутри, но останется розоватой. Солим, перчим. Всю массу перекладываю в блендер, добавляю оставшиеся 50 г холодного масла кусочками. Измельчаю до максимально гладкого состояния. Протираю массу через мелкое сито в миску, чтобы убрать все крупинки. Взбиваю холодные сливки (150 мл) до мягких пиков и аккуратно лопаткой вмешиваю их в остывшую паштетную массу. Перекладываю паштет в порционные формочки или один контейнер, разравниваю. Накрываю и убираю в холодильник. Для желе клюкву (100 г) разминаю, заливаю водой (100 мл), добавляю сахар (40 г) и довожу до кипения. Процеживаю через сито, отжимая сок. В теплый клюквенный сок всыпаю желатин (4 г), размешиваю до полного растворения. Даю остыть до комнатной температуры. Аккуратно тонким слоем заливаю желе поверх хорошо охлажденного паштета. Убираю в холодильник на 4–6 часов или на ночь для полного застывания. Подаю холодным с тостами или гренками.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
