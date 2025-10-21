Просто сложите печень в банку и отправьте в духовку: 1 ингредиент сделает все блюдо — получается вкуснее мяса

Если хочется вкусного и простого блюда, которое готовится практически само, обратите внимание на куриную печень в банке. Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто ценит время и экономит бюджет. Всего несколько доступных ингредиентов — печень, яблоки, лук и специи — и на столе появляется нежнейшее ароматное блюдо, которое порадует семью и гостей.

Куриную печень (500 г) промойте и обсушите, удалив пленки. Лук репчатый (1 шт.) нарежьте полукольцами, яблоки (1–2 шт.) — тонкими дольками. В форму или банку для запекания слоями уложите лук, печень, яблоки и кусочки сливочного масла (50 г), посолите, поперчите и присыпьте прованскими травами (1 ч. л.).

Запекайте в духовке при 180 °C около 30 минут до готовности. Печень получается сочной, ароматной, а яблоки придают легкую сладость. Подавайте горячей, украсив свежей зеленью. Такой способ приготовления удобен и прост — закинул ингредиенты в банку, и блюдо готово без лишних хлопот.

