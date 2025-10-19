Курица по-белорусски вкуснее, чем по-французски! Чумовой рецепт с вареным яйцом и сырной шапочкой. Нежное куриное филе в сочетании с сырной корочкой, вареными яйцами и ароматным чесночным соусом создает неповторимый вкус. Идеальный вариант для сытного ужина без лишних хлопот!
Ингредиенты
- Филе куриное — 1 кг
- Яйца отварные — 4 шт.
- Сыр твердый — 250 г
- Помидор — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Майонез — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Масло растительное — для смазывания
Приготовление
- Куриное филе нарежьте пластами, слегка отбейте и выложите в форму, смазанную маслом. Посолите и поперчите. Сверху распределите нарезанные кружочками яйца и помидоры.
- Смешайте майонез с измельченным чесноком и равномерно покройте подготовленные ингредиенты. Завершите тертым сыром. Запекайте 30 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте горячим с овощным гарниром или свежим салатом.
Ранее мы готовили картофельный пирог «Развалюха». Начинка из курицы и грибов — просто и вкусно.