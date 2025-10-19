Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 06:00

Курица по-белорусски вкуснее, чем по-французски! Чумовой рецепт с вареным яйцом и сырной шапочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица по-белорусски вкуснее, чем по-французски! Чумовой рецепт с вареным яйцом и сырной шапочкой. Нежное куриное филе в сочетании с сырной корочкой, вареными яйцами и ароматным чесночным соусом создает неповторимый вкус. Идеальный вариант для сытного ужина без лишних хлопот!

Ингредиенты

  • Филе куриное — 1 кг
  • Яйца отварные — 4 шт.
  • Сыр твердый — 250 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Майонез — 4 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло растительное — для смазывания

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте пластами, слегка отбейте и выложите в форму, смазанную маслом. Посолите и поперчите. Сверху распределите нарезанные кружочками яйца и помидоры.
  2. Смешайте майонез с измельченным чесноком и равномерно покройте подготовленные ингредиенты. Завершите тертым сыром. Запекайте 30 минут при 200 °C до золотистой корочки. Подавайте горячим с овощным гарниром или свежим салатом.

Ранее мы готовили картофельный пирог «Развалюха». Начинка из курицы и грибов — просто и вкусно.

