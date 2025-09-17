Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 10:00

Картофельный пирог «Развалюха»: начинка из курицы и грибов — просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельный пирог «Развалюха»: начинка из курицы и грибов — просто и вкусно. Восхитительно сытный и ароматный пирог, который станет настоящим спасением на ужин! Минимум усилий, доступные продукты, а результат — золотистая хрустящая корочка, нежная начинка и море восторга от ваших близких. Идеально для тех случаев, когда хочется и вкусно, и быстро!

Ингредиенты

  • Картофель молодой — 500–600 г
  • Филе куриное — 300 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу
  • Специи (паприка, прованские травы) — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Картофель тщательно вымойте щёткой. Отварите в мундире до готовности (около 20 минут). Дайте немного остыть. Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите вареный картофель в форму для запекания и разомните дном стакана, формируя основу с бортиками. Посолите, поперчите, посыпьте любимыми специями. Отправьте в духовку на 5–7 минут для подрумянивания.
  2. Куриное филе нарежьте кубиками, лук — полукольцами, шампиньоны — пластинками. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом лук до прозрачности, добавьте курицу и грибы, жарьте до золотистого цвета и готовности курицы. Посолите и поперчите. Приготовьте заливку: взбейте яйца со сметаной до однородности. Достаньте форму с картофельной основой, равномерно распределите на ней начинку из курицы и грибов. Залейте яично-сметанной смесью. Сверху посыпьте тёртым сыром. Верните форму в духовку на 20–25 минут до румяной сырной корочки. Подавайте горячим!

Ранее мы готовили цветаевский яблочный пирог с заливкой. Успейте испечь в сезон яблок!

картошка
грибы
пироги
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
