Картофельный пирог «Развалюха»: начинка из курицы и грибов — просто и вкусно

Картофельный пирог «Развалюха»: начинка из курицы и грибов — просто и вкусно. Восхитительно сытный и ароматный пирог, который станет настоящим спасением на ужин! Минимум усилий, доступные продукты, а результат — золотистая хрустящая корочка, нежная начинка и море восторга от ваших близких. Идеально для тех случаев, когда хочется и вкусно, и быстро!

Ингредиенты

Картофель молодой — 500–600 г

Филе куриное — 300 г

Шампиньоны — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Сметана — 3 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Сыр твёрдый — 100 г

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Специи (паприка, прованские травы) — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Картофель тщательно вымойте щёткой. Отварите в мундире до готовности (около 20 минут). Дайте немного остыть. Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите вареный картофель в форму для запекания и разомните дном стакана, формируя основу с бортиками. Посолите, поперчите, посыпьте любимыми специями. Отправьте в духовку на 5–7 минут для подрумянивания. Куриное филе нарежьте кубиками, лук — полукольцами, шампиньоны — пластинками. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом лук до прозрачности, добавьте курицу и грибы, жарьте до золотистого цвета и готовности курицы. Посолите и поперчите. Приготовьте заливку: взбейте яйца со сметаной до однородности. Достаньте форму с картофельной основой, равномерно распределите на ней начинку из курицы и грибов. Залейте яично-сметанной смесью. Сверху посыпьте тёртым сыром. Верните форму в духовку на 20–25 минут до румяной сырной корочки. Подавайте горячим!

